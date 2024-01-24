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Словакия заинтересована в развитии железнодорожных проектов с Украиной - Шмыгаль

Словакия заинтересована в развитии железнодорожных проектов с Украиной - Шмыгаль

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 14:18  •  13320 просмотра

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Премьер-министр Словакии выразил заинтересованность в развитии железнодорожных проектов с Украиной, говорит Шмыгаль.

Словакия заинтересована в вопросе развития проектов железнодорожного сообщения с Украиной. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам рабочей поездки на Закарпатье и встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает корреспондент УНН.

Шмыгаль отметил, что в транспортной сфере очень важно не допускать сценариев блокирования границы, пунктов пропуска.

Премьер-министр Словакии подчеркнул, что заинтересован в вопросе развития проектов железнодорожного сообщения между нашими странами. Мы заинтересованы в развитии инфраструктуры колеи 1520 миллиметров европейского стандарта от станции "Ужгород" до станции "Ганиска при Кошице",  а также развивать наше транспортное сообщение между Киевом и Кошицем. Все эти проекты мы подробно обсудили, и видим интерес словацкой стороны к их реализации, и, конечно, будем эти проекты реализовывать

- рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Шмыгаль сообщал, что Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны ЕС, не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса, готова сотрудничать в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для возведения оборонительных рубежей. А словацкий премьер-министр Роберт Фицо заверил в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
Словаччина зацікавлена у розвитку залізничних проектів з Україною - Шмигаль
Slovakia is interested in developing railway projects with Ukraine - Shmyhal
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