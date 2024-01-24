Словаччина зацікавлена у розвитку залізничних проектів з Україною - Шмигаль

Словаччина зацікавлена у питанні розвитку проектів залізничного сполучення з Україною. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу за підсумками робочої поїздки на Закарпаття і зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, передає кореспондент УНН.

Шмигаль зазначив, що у транспортній сфері дуже важливо не допускати сценаріїв блокування кордону, пунктів пропуску.

Прем’єр-міністр Словаччини підкреслив, що зацікавлений у питанні розвитку проектів залізничного сполучення між нашими країнами. Ми зацікавлені в розбудові інфраструктури колії 1520 міліметрів європейського стандарту від станції "Ужгород" до станції "Ганиська при Кошицях", а також розвивати наше транспортне сполучення між Києвом та Кошицем. Усі ці проекти ми детально обговорили, й бачимо інтерес словацької сторони до їх реалізації, й, звісно, будемо ці проекти реалізовувати