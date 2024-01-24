Словаччина зацікавлена у розвитку залізничних проектів з Україною - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини висловив зацікавленість у розвитку залізничних проектів з Україною, каже Шмигаль.
Словаччина зацікавлена у питанні розвитку проектів залізничного сполучення з Україною. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу за підсумками робочої поїздки на Закарпаття і зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, передає кореспондент УНН.
Шмигаль зазначив, що у транспортній сфері дуже важливо не допускати сценаріїв блокування кордону, пунктів пропуску.
Прем’єр-міністр Словаччини підкреслив, що зацікавлений у питанні розвитку проектів залізничного сполучення між нашими країнами. Ми зацікавлені в розбудові інфраструктури колії 1520 міліметрів європейського стандарту від станції "Ужгород" до станції "Ганиська при Кошицях", а також розвивати наше транспортне сполучення між Києвом та Кошицем. Усі ці проекти ми детально обговорили, й бачимо інтерес словацької сторони до їх реалізації, й, звісно, будемо ці проекти реалізовувати
Доповнення
Шмигаль повідомляв, що Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку ЄС, не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу, готова співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів. А словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо запевнив у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.