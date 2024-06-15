У Словаччині офіційно змінився президент: Петер Пеллегріні склав присягу
Київ • УНН
15 червня Петер Пеллегріні офіційно склав присягу нового президента Словаччини, зробивши у своїй першій промові неоднозначну згадку про війну в Україні та українських біженців, яких прийняла Словаччина.
У суботу, 15 червня, новообраний президент Словаччини Петер Пеллегріні офіційно склав присягу та узявся до виконання обов’язків. Про це пише УНН з посиланням на Aktuality.
Деталі
Церемонія, на якій Пеллегріні почав виконувати повноваження президента Словаччини, відбулась у концертному залі Редута Словацького філармонічного оркестру, де організовують символічне засідання парламенту.
На заході, куди запросили близько 400 гостей, вже колишня словацька президентка Зузана Чапутова офіційно передала повноваження Пеллегріні.
У своїй першій промові Пеллегріні неоднозначно, але згадав про війну в Україні, зокрема, про українських біженців, який прийняла Словаччина.
Словаччина зацікавлена у розвитку залізничних проектів з Україною - Шмигаль24.01.24, 17:18 • 28942 перегляди
Прямо на вулицях ми зустрічаємо перелякані обличчя біженців з України, багато з яких намагалися врятувати своє життя. У дусі нашої традиційної гостинності ми запропонували вечерю, ночівлю та руку допомоги. Але їхній переляканий погляд, сповнений відчаю та нескінченної трагедії, знищив у нас впевненість, що про війну ми будемо знати лише з розповідей наших дідів
Доповнення
Офіційні заходи з нагоди інавгурації нового словацького президента триватимуть до вечора суботи, серед них – урочиста меса та військовий парад у Братиславі.
Перша офіційна поява Пеллегріні на міжнародній арені очікується вже 17 червня: він представлятиме Словаччину на неформальній зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі. А першу закордонну поїздку – за традицією, в Чехію, – Пеллегріні здійснить 26 червня.
Нагадаємо
Україна та Словаччина підписали Меморандум про поглиблення співпраці в ядерній галузі, включаючи обмін досвідом експлуатації ядерних об'єктів, диверсифікацію палива та розробку малих модульних реакторів.