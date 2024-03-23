Словаки голосуют в первом туре президентских выборов

В Словакии в субботу, 23 марта началось голосование в первом туре президентских выборов. Об этом сообщает The Slovak Speсtator, передает УНН.

Детали

Избирательные участки закроются в 22:00.

Если ни один из девяти кандидатов не получит большинства голосов, двое кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, выйдут во второй тур выборов. Он назначен на 6 апреля.

Как сообщается, значительное преимущество над другими кандидатами имеет спикер парламента и лидер партии "Хлас" Петер Пеллегрини, поддерживаемый основной правящей партией Smer, и бывший министр иностранных дел и дипломат Иван Корчок, беспартийный кандидат, поддерживаемый большинством оппозиционных партий. Однако Пеллегрини, как отмечается, остается фаворитом.

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Голосовать за президента может каждый гражданин Словакии, которому на день выборов исполнится 18 лет. Голосовать можно только на территории Словакии.

Дополнение

Словаки будут решать, кто сменит президента Зузану Чапутову. В июне прошлого года Чапутова объявила, что не будет баллотироваться на второй срок.

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