Украина и Словакия обсудили проекты сотрудничества в области транспортных перевозок и энергетики

Первый вице-премьер Украины, министр экономики Украины Юлия Свириденко встретилась с Вице-премьер-министром по вопросам восстановления, плана устойчивости и использования фондов ЕС Словацкой Республики Peter Kmec и членами словацкого правительства. О ходе встречи она рассказала на своей фейсбук-странице, передает УНН.

Эта встреча - часть подготовки к предстоящему заседанию правительств Украины и Словакии. Обсудили очень конкретные проекты, которые потенциально могут быть реализованы благодаря инвестиционному механизму (Pillar II) в рамках Ukraine Facility. - отметила Свириденко.

Детали

Согласно отчету украинского Министерства экономики во время переговоров со словацкой стороной они подняли такие важные темы, как развитие сотрудничества в направлении пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок, модернизация украино-словацких пунктов пропусков для пешеходного и автомобильного сообщения, а также перспективы усиления энергетической способности Украины.

Свириденко отметила три проекта, по которым сейчас уже идет работа:

Ускорение реконструкции межгосударственного электрического интерконнектора "Мукачево - Вельке Капушаны". Министр подчеркнула, что соединение национальных электросетей будет способствовать устойчивости украинской энергосистемы.

Запуск пассажирского железнодорожного сообщения "Киев-Кошице". По словам Свириденко, железнодорожная инфраструктура со стороны Украины готова к предоставлению сервиса пассажирам. Ожидается готовность железнодорожной инфраструктуры со словацкой стороны.

Модернизация автомобильного и пешеходного пункта пропуска. А именно завершение реконструкции пассажирской зоны одного из пунктов пропуска, что позволит разделить движение автобусов и грузовых транспортных средств и таким образом увеличить грузопоток.

Все эти проекты являются краеугольными для развития Украины и Словакии и возможны только при тесном взаимодействии правительств. Их воплощение - вклад в нашу экономическую самозараднисть, ведь эти шаги помогут нам расширить экспортные возможности и улучшить логистику. - отметила Свириденко.

Рассказывая об этой встрече Юлия Свириденко также обратилась к украинским предпринимателям, чтобы они участвовали в создании проектов для Pillar II. Она пообещала, что сейчас хорошая возможность расширить, модернизировать или создать бизнес.