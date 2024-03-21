Украина и Словакия обсудили проекты сотрудничества в области транспортных перевозок и энергетики

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  48986 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  103374 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  120614 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  110631 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  134852 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  128419 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  141879 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145397 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133556 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128435 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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20 марта 2024, 17:18  •  157038 просмотра
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20 марта 2024, 10:44  •  187387 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  287136 просмотра

Украина и Словакия обсудили проекты сотрудничества в области транспортных перевозок и энергетики

Первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко встретилась с Вице-премьер-министром Словакии Петером Кмецом, чтобы обсудить конкретные проекты для потенциальной реализации через инвестиционный механизм Украинского фонда, включая ускорение реконструкции интерконнектора Мукачево-Вельке Капушаны, запуск пассажирского железнодорожного сообщения Киев-Кошице и модернизацию автомобильных и пешеходных пунктов пропуска через границу.

Экономика •   •  7326 просмотра
Украина и Словакия обсудили проекты сотрудничества в области транспортных перевозок и энергетики

Уровень опасности очень высокий: враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя

россия поставила на боевое дежурство в Черном море две подводные лодки, которые несут до 8 крылатых ракет "Калибр", что создает высокую ракетную угрозу.

Война •   •  6482 просмотра
Уровень опасности очень высокий: враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя

Серьезная и значимая цель для Сил обороны: в ГУР прокомментировали строительство россией железной дороги в Крым

Российские оккупанты строят железную дорогу из россии через оккупированные территории на юге Украины в Крым, что является серьезной мишенью для Вооруженных сил Украины, поскольку имеет целью усилить логистику снабжения российских войск.

Война •   •  7790 просмотра
Серьезная и значимая цель для Сил обороны: в ГУР прокомментировали строительство россией железной дороги в Крым

Отбор на Евро-2024: стал известен стартовый состав сборной Украины на матч против Боснии

Стал известен стартовый состав сборной Украины на полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

спорт •   •  7105 просмотра
Отбор на Евро-2024: стал известен стартовый состав сборной Украины на матч против Боснии

Имущественные, земельные и кадровые: глава Запорожской ОВА объяснил, какие полномочия облсовета передадут администрации

Верховная Рада передала все полномочия Запорожского областного совета Запорожской областной военной администрации во главе с Иваном Федоровым, что позволило ей управлять имуществом, землей, кадрами и решать насущные потребности в прифронтовом регионе.

Война •   •  11096 просмотра
Имущественные, земельные и кадровые: глава Запорожской ОВА объяснил, какие полномочия облсовета передадут администрации

Харьковские криминалисты идентифицировали личности 5 жертв российского ракетного удара по предприятию

Судебно-медицинские эксперты идентифицировали останки 4 жертв и ожидают, что завтра будет подтверждена пятая жертва российского ракетного удара по гражданскому производственному объекту в Харькове 20 марта, повлекшего масштабный пожар.

Война •   •  10290 просмотра
Харьковские криминалисты идентифицировали личности 5 жертв российского ракетного удара по предприятию

Украина должна восстановить территориальную целостность: главы МИД Вышеградской четверки сделали заявление

Министры иностранных дел стран Вышеградской четверки согласились, что Украина должна восстановить свою территориальную целостность после российской агрессии, хотя Венгрия и Словакия прямо не подтвердили поддержку этого заявления.

Война •   •  12166 просмотра
Украина должна восстановить территориальную целостность: главы МИД Вышеградской четверки сделали заявление

Отбор на Евро-2024: история противостояний Украины и Боснии, выступления Украины на Евро, фаворит букмекеров

В полуфинале плей-офф Евро-2024 Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной, а победитель встретится с Израилем или Исландией за путевку на турнир.

спорт •   •  12462 просмотра
Отбор на Евро-2024: история противостояний Украины и Боснии, выступления Украины на Евро, фаворит букмекеров

Первое за 5 лет: Украина и Еврокомиссия провели заседание по транспортному безвизу

Украина и ЕС обсудили сотрудничество по дорогам солидарности, сети TEN-T, пограничной инфраструктуре, либерализации грузовых перевозок, экспортного потенциала и поддержки авиационной отрасли.

Экономика •   •  15557 просмотра
Первое за 5 лет: Украина и Еврокомиссия провели заседание по транспортному безвизу

Генштаб: украинские защитники отбили 67 атак российской армии, в том числе 24 - на Новопавловском направлении

В четверг украинские защитники выдержали 67 боевых столкновений, отбив 24 российские атаки на Новопавловском направлении - самом горячем участке фронта за последний месяц.

Война •   •  13990 просмотра
Генштаб: украинские защитники отбили 67 атак российской армии, в том числе 24 - на Новопавловском направлении