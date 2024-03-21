Чешская инициатива по снарядам для Украины: Словакия и Венгрия приобщаться не будут

Руководители министерств иностранных дел Словакии и Венгрии на итоговом брифинге в Праге 21 марта после встречи в Вышеградском формате заявили, что не будут участвовать в финансировании чешской инициативы по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов для ВСУ, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Венгрия не предоставляла и не будет предоставлять никаких вооружений Украине. Мы не участвуем ни в каких совместных усилиях, которые превращаются в совместные поставки оружия. В то же время мы продолжаем крупнейшую гуманитарную операцию в истории Венгрии", - сказал венгерский министр Петер Сийярто.

Его коллега из Словакии Юрай Бланар также выступил против предоставления Украине оружия и подтвердил, что Братислава не будет участвовать в чешской инициативе и не будет отправлять летального вооружения Украине, поскольку, по их мнению, "этот конфликт не имеет военного решения".

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Во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил, что нашел для Украины 800 тысяч снарядов, которые можно приобрести и доставить в Украину в течение нескольких недель, "лишь бы были средства". По оценкам издания Financial Times, Прага стремилась собрать полтора миллиарда долларов, чтобы оплатить эти боеприпасы.

К инициативе присоединились около 15 стран, в том числе Канада, Дания, Франция, Норвегия, Швеция.

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