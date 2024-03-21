Чехия передаст Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
germaniyaГермания
ukrainaУкраина
Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  112587 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  113094 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  130541 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  139779 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  132431 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127726 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125265 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  253592 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  143001 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134704 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Новости по теме
Чехия передаст Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня

Чехия передаст Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня

  •  17411 просмотра
Атака на Киев: стали известны последствия обстрела

Атака на Киев: стали известны последствия обстрела

  •  45954 просмотра
NYT: в Британии ведут расследование о попытке кражи медицинских данных Кейт Миддлтон

NYT: в Британии ведут расследование о попытке кражи медицинских данных Кейт Миддлтон

  •  41608 просмотра
В Святошинском районе - падение обломков ракеты

В Святошинском районе - падение обломков ракеты

  •  44489 просмотра
В Киеве раздаются взрывы

В Киеве раздаются взрывы

  •  75706 просмотра
В Португалии новый премьер-министр

В Португалии новый премьер-министр

  •  55946 просмотра
На Киевщине работает ППО

На Киевщине работает ППО

  •  46321 просмотра
WP: Украина стремительно производит боеприпасы

WP: Украина стремительно производит боеприпасы

  •  44278 просмотра
В Украине - масштабная воздушная тревога

В Украине - масштабная воздушная тревога

  •  39330 просмотра
Косово передаст Украине бронемашины, грузовики и минометные снаряды

Косово передаст Украине бронемашины, грузовики и минометные снаряды

  •  38538 просмотра

Популярные

В Киеве раздаются взрывы

В Киеве раздаются взрывы

  •  75706 просмотра
В Португалии новый премьер-министр

В Португалии новый премьер-министр

  •  55946 просмотра
В СНБО предупредили, что Украину ждут 3-4 непростых месяца: почему

В СНБО предупредили, что Украину ждут 3-4 непростых месяца: почему

  •  106747 просмотра
Во Франции россиянин получил убежище, спасаясь от мобилизации

Во Франции россиянин получил убежище, спасаясь от мобилизации

  •  100203 просмотра
На ПП "Шегини-Медика" возобновили пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях - пограничники

На ПП "Шегини-Медика" возобновили пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях - пограничники

  •  101406 просмотра

Публикации

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

  •  120381 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

  •  152508 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  253592 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  230015 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  371658 просмотра

Чехия передаст Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня

Чешская Республика поставит Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня в рамках совместного с Германией проекта по поставке около 180 000 единиц 155-мм и 152-мм боеприпасов до конца года.

Война •   •  17411 просмотра
Чехия передаст Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня

Атака на Киев: стали известны последствия обстрела

Ракетный обстрел Киева вызвал разрушения в трех районах города, осколки ракет попали в детский сад, жилые дома и предприятия, что привело к пожарам и выбитым окнам.

Война •   •  45954 просмотра
Атака на Киев: стали известны последствия обстрела

NYT: в Британии ведут расследование о попытке кражи медицинских данных Кейт Миддлтон

В Британии расследуют попытку кражи медицинских данных Кейт Миддлтон у персонала лондонской клиники, где она проходила лечение.

Здоровье •   •  41608 просмотра
NYT: в Британии ведут расследование о попытке кражи медицинских данных Кейт Миддлтон

В Святошинском районе - падение обломков ракеты

Осколки ракет упали на детский сад в Святошинском районе, а в Шевченковском районе Киева загорелись автомобили после серии взрывов, вызванных ударами российских крылатых ракет, на места происшествий выезжали экстренные службы.

Война •   •  44489 просмотра
В Святошинском районе - падение обломков ракеты

В Киеве раздаются взрывы

Сообщалось о взрывах в Киеве и области, была объявлена воздушная тревога и запущена баллистическая ракета воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал" в направлении столицы.

Война •   •  75706 просмотра
В Киеве раздаются взрывы

В Португалии новый премьер-министр

Луиш Монтенегро, лидер правоцентристского оппозиционного Демократического альянса Португалии, был назначен новым премьер-министром Португалии после того, как его альянс победил на недавних парламентских выборах.

политика •   •  55946 просмотра
В Португалии новый премьер-министр

На Киевщине работает ППО

В Киевской области из-за взрывов работают силы противовоздушной обороны, а жителей призывают соблюдать информационную тишину, не снимать и не писать о работе защитников в сети, заботиться о собственной безопасности и оставаться в укрытиях во время налета авиации.

Война •   •  46321 просмотра
На Киевщине работает ППО

WP: Украина стремительно производит боеприпасы

Украинская оружейная промышленность быстро производит боеприпасы, военную технику, ракеты и другие товары, необходимые для ведения боевых действий, и ожидается, что производство увеличится в шесть раз в 2023 году.

Война •   •  44278 просмотра
WP: Украина стремительно производит боеприпасы

В Украине - масштабная воздушная тревога

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за возможного запуска стратегических авиационных ракет с российских бомбардировщиков Ту-95мс.

Война •   •  39330 просмотра
В Украине - масштабная воздушная тревога

Косово передаст Украине бронемашины, грузовики и минометные снаряды

Косово предоставит Украине два пакета военной помощи, состоящие из минометных мин, грузовиков, бронетехники и боеприпасов.

Война •   •  38538 просмотра
Косово передаст Украине бронемашины, грузовики и минометные снаряды