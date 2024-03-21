Чехия передаст Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня

Чехия поставит Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня, сообщает пресс-служба чешского Минобороны, пишет УНН.

Детали

Инициатива Чехии по поставкам боеприпасов была одной из главных тем заседания Контактной группы по обороне Украины, которая состоялась 19 марта на военной базе Рамштайн в Германии.

По словам министра обороны Яны Черноховой, боеприпасы, в рамках чешской инициативы, должны прибыть в Украину "как раз вовремя".

Совместный проект по обеспечению артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм или советских боеприпасов калибра 152 мм был подписан с Германией. Он содержит около 180 тыс. единиц боеприпасов, которые должны быть поставлены в Украину до конца года.

Чехия закупает боеприпасы для Украины и у союзников россии - СМИ