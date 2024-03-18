Чехия закупает боеприпасы для Украины и у союзников россии - СМИ

Чехия использует контакты времен холодной войны для закупки боеприпасов для Украины. Из-за заблокированной помощи США, замедленного производства боеприпасов на Западе и сокращения запасов Украины, Прага закупает их у стран, которые выступают как союзники москвы. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, которое цитирует Novinky, передает УНН.

По данным WSJ, Чехия, которую издание называет одним из самых ярых сторонников Украины в ее защите от российской агрессии, получила около 800 000 артиллерийских снарядов от различных поставщиков со всего мира и обнаружила еще 700 000 единиц, которые могут быть заказаны при условии дополнительного финансирования. На данный момент для первого транша удалось собрать 300 тысяч снарядов. При этом наибольший вклад в финансирование сделала Германия.

Как пишет издание, бывшая принадлежность страны к советскому блоку оказалась неожиданным подспорьем.

Чехия унаследовала большую оружейную промышленность с клиентами по всему миру и хорошие отношения со многими странами Глобального Юга, которые имеют большие запасы советского оружия и способны производить еще больше.

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Издание пишет, что среди поставщиков боеприпасов для Украины есть и некоторые государства, которые называют себя союзниками России. Поставки будут осуществляться через Чехию или третьи страны, чтобы скрыть любую прямую связь между странами происхождения и Украиной, а также чтобы не подвергать поставщиков критике москвы.

"Конфиденциальность - ключевой момент: Мы говорим и будем говорить со всеми, независимо от их лояльности или политической позиции - за некоторыми исключениями, такими как Северная Корея", - заявил советник по национальной безопасности премьер-министра Чехии Петра Фиалы - Томаш Пояр.

Как отмечал заместитель министра обороны Чехии Ян Йиреш, чешская инициатива выявила противоречие между доброжелательным отношением некоторых правительств к россии и их готовностью заключать соглашения с союзниками Украины в частном порядке.

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Чешские чиновники, которые стоят за скрытыми закупками боеприпасов, рассказали WSJ, что начались переговоры о закупке боеприпасов незадолго до полномасштабного вторжения россии в Украину. Они начали ездить по миру, заключать соглашения и согласовывать экспортные лицензии с десятками производителей.

"Чешская инициатива поможет Украине стабилизировать фронт и восстановить преимущество", - заявил бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге.

По мнению аналитиков, Украине ежемесячно нужно до 200 000 единиц боеприпасов различного калибра, чтобы противостоять агрессии россии.

Напомним

Чехия нашла возможность приобрести у третьих стран еще 200 000 артиллерийских боеприпасов для Сил обороны Украины.

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