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Чехия закупает боеприпасы для Украины и у союзников россии - СМИ
Из-за блокирования американской помощи, замедления западного производства и уменьшения запасов в Украине Чехия использует контакты времен холодной войны для закупки боеприпасов для Украины у стран, которые являются союзниками Москвы.
В Украине обновили рекомендации по вакцинации против COVID-19: что изменилось
Министерство здравоохранения Украины обновило рекомендации по прививкам двухвалентной омикрон-специфической вакциной против COVID-19.
22 погибший с начала большой войны: в Тисе обнаружили тело 33-летнего харьковчанина
33-летний харьковчанин утонул, пытаясь пересечь реку Тиса и попасть в Румынию. Он стал уже 22-й жертвой с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
Крымские партизаны разведали пункт постоянной дислокации бригады береговой обороны чф рф
Крымские партизаны провели разведку пункта постоянной дислокации российской 126-й отдельной бригады береговой обороны в Перевальном, который сейчас используется как перевалочный пункт перед переброской личного состава в зону боевых действий.
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"Выборы" рф на оккупированных территориях нарушили суверенитет Украины - Боррель
Российские "выборы", проведенные на оккупированных украинских территориях, нарушили суверенитет Украины. Они базировались на репрессиях и запугивании, заявил Боррель.
15 беспилотников: появились детали поражения нефтезавода в краснодарском крае рф
Во время атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в славянске-на-кубани, россия, 17 марта было 15 дронов.
Из-за постоянных обстрелов на Сумщине эвакуировали всех детей из Великой Писаревки
Из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов из села Большая Писаревка Сумской области Украины эвакуировали всех детей.
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Президент Зеленский поздравил Прабово Субианто с избранием на пост президента Индонезии, пригласил Индонезию принять участие в предстоящем мирном саммите и выразил надежду на продолжение плодотворных двусторонних отношений.
Премьер заявил о "точке невозврата" в войне в Украине относительно последствий для Европы
Война России в Украине приближается к "точке невозврата" с последствиями для стран Европы, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.