"Каждый день промедления имеет последствия": Генсек НАТО призвал союзников предоставить Украине больше боеприпасов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников предоставить Украине больше того, что ей нужно, в том числе боеприпасов, предупреждая, что задержки имеют последствия на поле боя. Об этом он сказал во время пресс-конференции в четверг в Брюсселе, пишет УНН.

Украине нужна еще большая поддержка. И им это нужно сейчас. У украинцев заканчивается не мужество, у них заканчиваются боеприпасы. Вместе мы можем обеспечить Украину тем, что ей нужно. Теперь нам нужно продемонстрировать политическую волю для этого. Всем союзникам нужно копать глубже и быстро доставлять. Каждый день промедления имеет... последствия на поле боя в Украине. Поэтому это критический момент. Было бы большой исторической ошибкой позволить путину победить - сказал Столтенберг.

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