Президент Чехии объявил, что собранные 800 тысяч боеприпасов прибудут в Украину через несколько недель

Передача украинским военным 800 тысяч артиллерийских боеприпасов от Чехии пройдет вскоре. Как пишет Bild, об этом объявил президент Чехии Петр Павел, передает УНН.

Если не будет фундаментальных проблем, боеприпасы могут прибыть в Украину в течение нескольких недель - сказал Павел.

Издание отмечает, что таким образом, чешский президент делает возможным то, что недавно не смог сделать ЕС: пока что он доставил лишь часть из одного миллиона артиллерийских снарядов, обещанных на март.

Поэтому правительство Павла уже несколько месяцев искало дополнительные источники поставок боеприпасов за пределами ЕС. Рынок фактически считается пустым. Однако в середине февраля президент Чехии объявил, что уже нашел 800 000 снарядов (полмиллиона калибра 155 мм и 300 000 калибра 122 мм).

Единственная проблема - финансирование. Однако ряд стран (в том числе Германия, Нидерланды и Канада) объединили усилия и предоставили около 1,5 миллиарда евро.

Напомним

Чехия инициировала закупки боеприпасов для Украины, найдя источники для поставки снарядов за пределами ЕС. В феврале президент Чехии Петр Павел заявлял, что его страна нашла за рубежом источники для поставки Украине снарядов. В частности, есть возможность поставки 500 тыс. выстрелов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм из третьих стран.

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