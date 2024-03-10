Президент Чехії оголосив, що зібрані 800 тисяч боєприпасів прибудуть в Україну за декілька тижнів
Київ • УНН
Чеська Республіка передасть українським військовим 800 000 одиниць артилерійських боєприпасів протягом декількох тижнів, про що оголосив президент Чехії Петр Павел.
Передача українським військовим 800 тисяч артилерійських боєприпасів від Чехії пройде незабаром. Як пише Bild, про це оголосив президент Чехії Петр Павел, передає УНН.
Якщо не буде фундаментальних проблем, боєприпаси можуть прибути в Україну протягом декількох тижнів
Видання зазначає, що таким чином, чеський президент робить можливим те, що нещодавно не зміг зробити ЄС: поки що він доставив лише частину з одного мільйона артилерійських снарядів, обіцяних на березень.
Тому уряд Павла вже кілька місяців шукав додаткові джерела постачання боєприпасів за межами ЄС. Ринок фактично вважається порожнім. Однак у середині лютого президент Чехії оголосив, що вже знайшов 800 000 снарядів (півмільйона калібру 155 мм і 300 000 калібру 122 мм).
Єдина проблема - фінансування. Проте низка країн (в тому числі Німеччина, Нідерланди і Канада) об'єднали зусилля і надали близько 1,5 мільярда євро.
Нагадаємо
Чехія ініціативала закупівлі боєприпасів для України, зайшовши джерела для постачання снарядів за мажами ЄС. В лютому президент Чехії Петр Павел заявляв, що його країна знайшла за кордоном джерела для поставки Україні снарядів. Зокрема, є можливість постачання 500 тис. пострілів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн.
Президент Чехії по присутність військових в Україні: "Давайте не обмежувати себе там, де не потрібно"05.03.24, 17:23 • 28617 переглядiв