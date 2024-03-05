Президент Чехії по присутність військових в Україні: "Давайте не обмежувати себе там, де не потрібно"

Європа не повинна закривати можливості для підтримки України, заявив у вівторок президент Чехії Петр Павел після зустрічі зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Павел закликав до розширення форм допомоги, включно з можливою присутністю в Україні, повідомляє чеське видання Novinky, передає УНН.

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Павел наголосив, що йдеться не про відправлення бойових військ, а про форми допомоги та "небойову участь".

"Я за те, щоб шукати нові шляхи, включно з продовженням дискусії про можливу присутність в Україні", - сказав чеський президент, наголосивши, що Європа має відігравати більш значну роль у стримуванні росії.

"Давайте не будемо обмежувати себе там, де це не потрібно", - додав він.

За його словами, однаково, якщо, наприклад, українські солдати проходять навчання у західних інструкторів у себе на батьківщині або безпосередньо в Україні.

"Україна, хоча й зазнала вторгнення, все ще залишається суверенною країною", - нагадав він.

Президент зазначив, що можлива навчальна місія не є порушенням будь-яких міжнародних правил.

"Нам вирішувати, яку форму допомоги ми виберемо", - додав він.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоча наразі немає конкретних планів відправити західні сили в Україну, але цього не можна виключати.

Також Макрон заявив, що союзникам України настав час активізувати свої дії, підкресливши, що зараз не час проявляти боягузтво.