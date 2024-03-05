Президент Чехии по присутствие военных в Украине: "Давайте не ограничивать себя там, где не нужно"

Европа не должна закрывать возможности для поддержки Украины, заявил во вторник президент Чехии Петр Павел после встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Павел призвал к расширению форм помощи, включая возможное присутствие в Украине, сообщает чешское издание Novinky, передает УНН.

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Павел подчеркнул, что речь идет не об отправке боевых войск, а о формах помощи и "небоевом участии".

"Я за то, чтобы искать новые пути, включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине", - сказал чешский президент, подчеркнув, что Европа должна играть более значительную роль в сдерживании россии.

"Давайте не будем ограничивать себя там, где это не нужно", - добавил он.

По его словам, все равно, если, например, украинские солдаты проходят обучение у западных инструкторов у себя на родине или непосредственно в Украине.

"Украина, хотя и подверглась вторжению, все еще остается суверенной страной", - напомнил он.

Президент отметил, что возможная учебная миссия не является нарушением каких-либо международных правил.

"Нам решать, какую форму помощи мы выберем", - добавил он.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотя пока нет конкретных планов отправить западные силы в Украину, но этого нельзя исключать.

Также Макрон заявил, что союзникам Украины пора активизировать свои действия, подчеркнув, что сейчас не время проявлять трусость.