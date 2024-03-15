Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Балканские страны почти не поставляют Украине оружие и боеприпасы напрямую, поэтому министерству обороны приходится привлекать посредников. Спецэкспортеры осуществляют поиск надежных каналов поставки по самым низким ценам и должны проводить инспекции производств и складских запасов.

Эксперты в комментариях УНН отметили, что рынок вооружения - это большая монополия, где любой не сможет заключить контракт на поставку. Поэтому Украине трудно закупать оружие и боеприпасы на международном рынке. Кроме того, россия всеми способами пытается помешать продаже Украине крайне необходимых боеприпасов, особенно советского образца. Как известно, склады с такими боеприпасами есть в Балканских странах, однако они отказываются напрямую продавать снаряды Украине. Купить боеприпасы в этих странах МОУ может только через страны-посредники.

Одной из тех, кто имеет полномочия на импорт товаров военного назначения является ООО "Украинская бронетехника". Генеральный директор компании Владислав Бельбас в ответ на запрос УНН сообщил, какие задачи на себя берет спецэкспортер при закупке вооружения.

"ООО" Украинская бронетехника ", имея полномочия на импорт товаров военного назначения, осуществляет поиск наиболее надежных каналов поставки по самым низким ценам, проводит инспекции производств и складских запасов, осуществляет оформление разрешительных документов стран-поставщиков и транзитных разрешений на пути движения товаров, использует собственные оборотные средства для расчетов с поставщиками, создает кооперационные связи по поставке сырья, компонентов, услуг по обработке и сборке вооружения и военной техники для увеличени

Также спецэкспортер обеспечивает доставку товаров военного назначения непосредственно в определенные заказчиком места с обеспечением всех необходимых мер безопасности.

Кроме того, Владислав Бельбас сообщил, что функции и обязанности иностранных поставщиков тождественны с функциями и обязанностями внутренних поставщиков. Обязательства сторон прописаны в условиях контрактов между заказчиком и поставщиком.

Добавим

Абсолютное большинство вооружения ВСУ до начала полномасштабного вторжения было в той или иной степени советским наследием. Поэтому само вооружение, запчасти к нему и боеприпасы производятся по большей части на территории государств бывших членов Варшавского договора. Часть государств, где есть необходимые Украине боеприпасы, являются враждебными - рф и Беларусь. От других постсоциалистических стран, вступивших в ЕС (Польша, Чехия и др.), Украина получала всю посильную помощь.

Однако, остается группа Балканских государств, которые, несмотря на евроинтеграционные процессы в некоторых из них и поддержку Украины, до сих пор находятся под сильным влиянием российской федерации. В этих государствах друзья России до сих пор у власти и существенно влияют на политику своих стран. На практике это проявляется в том, что несмотря на в основном поддержку Украины они отказываются напрямую поставлять нам вооружение и боеприпасы. Поэтому Украина вынуждена закупать боеприпасы в этих странах через ряд посредников.