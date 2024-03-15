ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  24592 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  58717 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  100862 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  101452 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  124927 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  119099 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128210 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141166 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128205 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127309 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Новости по теме
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
Эксклюзив

  •  24592 просмотра
В Германии полиция нашла живой маленькую дочь убитой украинки

В Германии полиция нашла живой маленькую дочь убитой украинки

  •  10252 просмотра
На Закарпатье будут судить двух клириков УПЦ МП, которые вели антиукраинскую деятельность и распространяли коммунистическую символику

На Закарпатье будут судить двух клириков УПЦ МП, которые вели антиукраинскую деятельность и распространяли коммунистическую символику

  •  10370 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

  •  32772 просмотра
Глава Минфина обсудил с послом Австрии привлечение инвестиций на восстановление и отстройку Украины

Глава Минфина обсудил с послом Австрии привлечение инвестиций на восстановление и отстройку Украины

  •  12826 просмотра
В результате вчерашнего удара по радиотехническим объектам Сумщины погиб инженер - ОВА

В результате вчерашнего удара по радиотехническим объектам Сумщины погиб инженер - ОВА

  •  13606 просмотра
Из-за атаки рф на Одессу погибли 14 человек, ранены 46 - Кипер

Из-за атаки рф на Одессу погибли 14 человек, ранены 46 - Кипер

  •  15868 просмотра
"Решимость продолжать поддерживать Украину непоколебима": Мишель прибыл на встречу с Шольцем на фоне заседания Веймарского треугольника

"Решимость продолжать поддерживать Украину непоколебима": Мишель прибыл на встречу с Шольцем на фоне заседания Веймарского треугольника

  •  15950 просмотра
Украина договаривается с Италией о продвижении украинских брендов на мировую арену - Свириденко

Украина договаривается с Италией о продвижении украинских брендов на мировую арену - Свириденко

  •  15327 просмотра
Польский посол надеется на "смелость" канцлера Шольца в вопросе Taurus

Польский посол надеется на "смелость" канцлера Шольца в вопросе Taurus

  •  17656 просмотра

Популярные

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы

  •  76168 просмотра
Украинская энергетика предлагает инвесторам низкие затраты и быстрое получение разрешений - председатель правления "Укрэнерго"

Украинская энергетика предлагает инвесторам низкие затраты и быстрое получение разрешений - председатель правления "Укрэнерго"

  •  82269 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

  •  114061 просмотра
Великобритания не будет признавать псевдовыборы на оккупированных территориях

Великобритания не будет признавать псевдовыборы на оккупированных территориях

  •  93041 просмотра
В Киеве атака "шахедов" обошлась без жертв и разрушений - КГВА

В Киеве атака "шахедов" обошлась без жертв и разрушений - КГВА

  •  92348 просмотра

Публикации

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

  •  32772 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

  •  114061 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  207661 просмотра
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  242864 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  265742 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Украина вынуждена привлекать посредников для закупки боеприпасов советского образца у балканских стран, поскольку они отказываются продавать снаряды напрямую. Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов.

Война •   •  24592 просмотра
Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

В Германии полиция нашла живой маленькую дочь убитой украинки

Полиция нашла живой новорожденную дочь убитой 27-летней украинки в Германии и задержала двух подозреваемых, тогда как 51-летняя мать жертвы числиться пропавшей без вести.

Общество •   •  10252 просмотра
В Германии полиция нашла живой маленькую дочь убитой украинки

На Закарпатье будут судить двух клириков УПЦ МП, которые вели антиукраинскую деятельность и распространяли коммунистическую символику

Двум клирикам УПЦ МП на Закарпатье грозит до 5 лет лишения свободы за распространение коммунистических нарративов, распространение запрещенной символики и лозунгов, а также пропаганду тоталитарного режима через свои аккаунты в социальных сетях.

Криминал и ЧП •   •  10370 просмотра
На Закарпатье будут судить двух клириков УПЦ МП, которые вели антиукраинскую деятельность и распространяли коммунистическую символику

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

"Государственный оператор тыла" начал искать новых поставщиков и подписывать прямые контракты, чтобы украинские солдаты не голодали. Из-за этого против предприятия снова началась "грязная" информационная кампания.

Война •   •  32772 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Глава Минфина обсудил с послом Австрии привлечение инвестиций на восстановление и отстройку Украины

Министр финансов Сергей Марченко обсудил с послом Австрии Арадом Бенке привлечение австрийских инвестиций для восстановления и реконструкции Украины, отметив поддержку Австрии в виде грантов, энергетического оборудования и взносов в фонды Всемирного банка.

Экономика •   •  12826 просмотра
Глава Минфина обсудил с послом Австрии привлечение инвестиций на восстановление и отстройку Украины

В результате вчерашнего удара по радиотехническим объектам Сумщины погиб инженер - ОВА

Дежурный инженер погиб во время российского удара по радиообъектам в Сумской области, Украина.

Война •   •  13606 просмотра
В результате вчерашнего удара по радиотехническим объектам Сумщины погиб инженер - ОВА

Из-за атаки рф на Одессу погибли 14 человек, ранены 46 - Кипер

В результате российского ракетного обстрела Одессы погибло 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель, а еще 46 получили ранения, в том числе 7 работников службы по чрезвычайным ситуациям.

Война •   •  15868 просмотра
Из-за атаки рф на Одессу погибли 14 человек, ранены 46 - Кипер

"Решимость продолжать поддерживать Украину непоколебима": Мишель прибыл на встречу с Шольцем на фоне заседания Веймарского треугольника

Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в Берлин для встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем на фоне заседания лидеров Веймарского треугольника, чтобы обсудить дальнейшую поддержку и помощь Украине.

Война •   •  15950 просмотра
"Решимость продолжать поддерживать Украину непоколебима": Мишель прибыл на встречу с Шольцем на фоне заседания Веймарского треугольника

Украина договаривается с Италией о продвижении украинских брендов на мировую арену - Свириденко

Украина и Италия договорились сотрудничать в продвижении украинских брендов в мире и поддержку выхода украинских производителей на международные рынки через программу "Сделано в Украине".

Экономика •   •  15327 просмотра
Украина договаривается с Италией о продвижении украинских брендов на мировую арену - Свириденко

Польский посол надеется на "смелость" канцлера Шольца в вопросе Taurus

Посол Польши в Германии надеется, что канцлер Шольц проявит мужество и поставит Украине крылатые ракеты "Taurus". Он заявил о "решающей фазе войны", которая требует большей поддержки.

Война •   •  17656 просмотра
Польский посол надеется на "смелость" канцлера Шольца в вопросе Taurus