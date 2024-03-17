Украина столкнулась с кризисом боеприпасов из-за сокращения ракет ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  127436 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  144489 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  146162 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  143398 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  113668 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  127539 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  120589 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128974 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141601 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128540 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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Турция сделала заявление по случаю 10 годовщины незаконного референдума в Крыму

Турция подтверждает свое непризнание незаконной аннексии Крыма Россией в Украине по результатам нелегитимного референдума в 2014 году, подчеркивая свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Турция сделала заявление по случаю 10 годовщины незаконного референдума в Крыму

АР: переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС возобновятся в воскресенье в Катаре

Египет: В воскресенье в Катаре возобновятся переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, причем ХАМАС предлагает трехэтапный план, предусматривающий обмен пленными, вывод израильских войск и снятие блокады Газы в обмен на постоянное прекращение огня.

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АР: переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС возобновятся в воскресенье в Катаре

Генсек ООН осудил попытку России провести выборы президента в оккупированной Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил попытки России провести президентские выборы в оккупированных регионах Украины, подтвердив приверженность ООН суверенитету и территориальной целостности Украины.

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Франция предложит России режим тишины во время проведения Олимпиады

Франция предложит России прекратить огонь в Украине во время Олимпийских игр, а участие российских спортсменов будет находиться под пристальным контролем.

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Франция предложит России режим тишины во время проведения Олимпиады

Укрзализныця закрыла движение для поезда "Киев - Каменец-Подольский"

Из-за деформации земляного полотна на перегоне Нигин - Гуменцы в Хмельницкой области Укрзализныця временно закрыла движение для поезда №139/140 Киев - Каменец-Подольский с прицепными вагонами из Ужгорода.

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Укрзализныця закрыла движение для поезда "Киев - Каменец-Подольский"

Оккупанты обстреляли Сумскую область 66 раз

16 марта российские военные 66 раз обстреляли 14 населенных пунктов Сумской области, в результате чего произошло 286 взрывов из различных видов оружия, включая артиллерию, минометы, ракеты и беспилотники.

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"Муниципальная няня" может стать прототипом семейных садиков - Жолнович

Программа "Муниципальная няня" может стать прототипом будущих семейных детских садов, поскольку Министерство образования разрабатывает систему трансформации детских садов, включая семейные варианты.

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"Муниципальная няня" может стать прототипом семейных садиков - Жолнович