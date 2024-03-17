Украина столкнулась с кризисом боеприпасов из-за сокращения ракет ПВО

Согласно сообщениям, Украине так не хватает боеприпасов, что до конца месяца у нее закончатся ракеты ПВО для защиты своих городов. Об этом пишет The Telegraph, передает УНН.

Детали

Это означает, что вместо того, чтобы пытаться сбить четыре из пяти российских ракет, как это делается сейчас, Украине скоро придется распределить свои системы ПВО на сбивание лишь одной из пяти.

Это будет иметь "значительное влияние на городские центры Украины", цитирует Washington Post слова двух украинских чиновников американским чиновникам на конференции по вопросам безопасности в этом году. говорится в сообщении

Политики в США ведут ожесточенные дебаты относительно того, сохранять ли военную помощь Украине, которая сейчас составляет около 31,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Артиллерия и ПВО: Зеленский передал Шольцу приоритетные потребности Сил обороны