Артиллерия и ПВО: Зеленский передал Шольцу приоритетные потребности Сил обороны

Президент Владимир Зеленский передал канцлеру Германии Олафу Шольцу приоритетные потребности украинских защитников в бронетехнике, артиллерии и ПВО, передает УНН.

Так, Зеленский провел телефонный разговор с Шольцом.

Зеленский поблагодарил главу немецкого правительства и народ Германии за длительную всестороннюю поддержку Украины, которая была зафиксирована в двустороннем соглашении по безопасности.

"Обсудили дальнейшее политическое, экономическое и оборонное сотрудничество. Обсудили развитие оборонного сотрудничества как на уровне государств, так и на уровне представителей оборонно-промышленного комплекса и локализацию оборонного производства в Украине. Передал приоритетные потребности украинских защитников в бронетехнике, артиллерии и ПВО", - написал Зеленский в Телеграмм.

Он поблагодарил за присоединение Германии к усилиям Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины.

"Мы знаем, что есть подобные инициативы и от других наших партнеров. Они должны получить такое же внимание и финансирование. Это сильно поможет нам защищать наше государство", - сказал Зеленский.

Дополнение

Сегодня, 14 марта в преддверии встречи лидеров Веймарского треугольника, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил политическую, военную и гуманитарную ситуацию в Украине.

На встрече лидеров "Веймарского треугольника" (Франции, Германии и Польши) в Берлине в пятницу будут обсуждать помощь Украине. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, страны должны сделать все возможное для большей поддержки Украины.