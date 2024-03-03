Президент Словакии прокомментировала встречу главы МИД с Лавровым по Украине

Президент Словакии Зузана Чапутова негативно отреагировала на встречу словацкого министра иностранных дел Юрая Бланара со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на дипломатическом форуме в Турции. Об этом она написала в соцсети Х (ранее - Twitter), передает УНН.

Детали

Словацко-российская встреча министров иностранных дел не приблизила нас к справедливому миру в Украине, куда Россия незаконно и безосновательно вторглась подчеркнула она.

В то же время она в своей заметке предложила "самый быстрый путь к миру" - это произойдет, когда президент РФ Владимир Путин прикажет своим войскам выйти из Украины.

По словам Зузаны Чапутовой, хозяину Кремля нельзя давать "надежды на свою победу и принятие".

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Контекст

В Турции прошел трехдневный Анталийский дипломатический форум, главная тема которого звучала как "Развитие дипломатии в период кризисов".