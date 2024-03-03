Президент Словакии прокомментировала встречу главы МИД с Лавровым по Украине
Киев • УНН
Президент Словакии Зузана Чапутова раскритиковала встречу министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявив, что она не принесла мира в Украину, которая была незаконно оккупирована Россией.
Президент Словакии Зузана Чапутова негативно отреагировала на встречу словацкого министра иностранных дел Юрая Бланара со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на дипломатическом форуме в Турции. Об этом она написала в соцсети Х (ранее - Twitter), передает УНН.
Детали
Словацко-российская встреча министров иностранных дел не приблизила нас к справедливому миру в Украине, куда Россия незаконно и безосновательно вторглась
В то же время она в своей заметке предложила "самый быстрый путь к миру" - это произойдет, когда президент РФ Владимир Путин прикажет своим войскам выйти из Украины.
По словам Зузаны Чапутовой, хозяину Кремля нельзя давать "надежды на свою победу и принятие".
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Контекст
В Турции прошел трехдневный Анталийский дипломатический форум, главная тема которого звучала как "Развитие дипломатии в период кризисов".
Президент Словакии прокомментировала встречу главы МИД с Лавровым по Украине
Президент Словакии Зузана Чапутова раскритиковала встречу министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявив, что она не принесла мира в Украину, которая была незаконно оккупирована Россией.
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