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Президент Словакии прокомментировала встречу главы МИД с Лавровым по Украине

Президент Словакии прокомментировала встречу главы МИД с Лавровым по Украине

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 20:52  •  19823 просмотра

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Президент Словакии Зузана Чапутова раскритиковала встречу министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявив, что она не принесла мира в Украину, которая была незаконно оккупирована Россией.

Президент Словакии Зузана Чапутова негативно отреагировала на встречу словацкого министра иностранных дел Юрая Бланара со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на дипломатическом форуме в Турции. Об этом она написала в соцсети Х (ранее - Twitter), передает УНН.

Детали

Словацко-российская встреча министров иностранных дел не приблизила нас к справедливому миру в Украине, куда Россия незаконно и безосновательно вторглась

подчеркнула она.

В то же время она в своей заметке предложила "самый быстрый путь к миру" - это произойдет, когда президент РФ Владимир Путин прикажет своим войскам выйти из Украины.

По словам Зузаны Чапутовой, хозяину Кремля нельзя давать "надежды на свою победу и принятие".

Украина и Словакия договорились ускорить реконструкцию интерконнектора "Мукачево - Вельке Капушаны"24 января 2024, 13:40 • 23164 просмотра

Контекст

В Турции прошел трехдневный Анталийский дипломатический форум, главная тема которого звучала как "Развитие дипломатии в период кризисов".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Президентка Словаччини прокоментувала зустріч голови МЗС з Лавровим щодо України
Slovak President comments on Foreign Minister's meeting with Lavrov on Ukraine
Новости по теме

Президент Словакии прокомментировала встречу главы МИД с Лавровым по Украине

Президент Словакии Зузана Чапутова раскритиковала встречу министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявив, что она не принесла мира в Украину, которая была незаконно оккупирована Россией.

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