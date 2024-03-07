Чехія не видаватиме посвідки на проживання росіянам і білорусам
Київ • УНН
Чехія більше не видаватиме візи та дозволи на проживання росіянам і білорусам через участь їхніх країн у вторгненні в Україну, за деякими винятками для членів опозиції, студентів і в гуманітарних випадках.
Чехія більше не видаватиме візи та посвідки на проживання росіянам і білорусам, адже їхні країни-співучасниці у вторгненні в Україну. Тамтешній Уряд вже схвалив продовження постанови за пропозицією Міністерства закордонних справ. Про це заявив Прем'єр-міністр Петр Фіала, пише чеське видання Сeske Noviny, передає УНН.
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Чеський Прем’єр зауважив, що вони повинні розробити з Кабміном умови для представників опозиції та студентів, які не хочуть мати нічого спільного з режимами країн-агресорок. Аби ці люди могли навчатися, працювати і діяти на території Чехії.
До правил включено низку винятків, але ми продовжимо над цим працювати.
Кабінет міністрів "Разом і пірати" STAN невдовзі після нападу росії на Україну позаминулого року вирішив припинити видачу віз громадянам росії, а згодом і білорусам. Винятком були лише гуманітарні випадки. Досі діяла постанова до 31 березня, тепер МЗС запропонувало нову постанову уряду без конкретного терміну спрощення.
За словами Фіали, нині Заявки на отримання посвідки на проживання в Чехії, подані росіянами або білорусами в посольстві, вважаються неприйнятними. Це означає, що жодних проваджень щодо них немає. З минулого року заборона також поширилась на громадян рф та білорусі, які одночасно мають два паспорти, й відповідно громадянство інших держав.
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Зазначається, що іноземці, які вже мають дозвіл на проживання, не є цільовою групою постанови. Положення також не поширюється на заявки на короткострокові візи, якщо заявник є членом сім'ї громадянина Чехії або громадянина Європейського Союзу, якого він супроводжує або переслідує.
Обмеження також не стосується запитів на отримання візи, дозволу на довгострокове або постійне проживання, якщо перебування заявника відповідає інтересам Чеської Республіки і цей інтерес підтверджено міністром закордонних справ.
Крім того, положення не поширюється на запити про дозвіл на довгострокове проживання, якщо заявник є членом сім’ї іноземця, який має дозвіл на проживання в Чехії.
Білоруси, які звертаються за посвідкою на проживання з метою навчання у ВНЗ на основі стипендій, наданих Чехією, Європейським Союзом або міжнародними організаціями, також будуть звільнені від цієї заборони.
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