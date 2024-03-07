Президент Чехії заявив, що загальну суму для закупівлі 800 тис. снарядів для України зібрано
Київ • УНН
Чеська Республіка зібрала загальну суму, необхідну для закупівлі 800 000 снарядів для України. Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала зазначив, що Україна зараз як ніколи потребує підтримки.
Загальну суму для закупівлі 800 тис. снарядів для України зібрано. Про це заявив президент Чехії Петр Павел, якого цитує ČTK, передає УНН.
"Станом на ранок ми зібрали загальну суму для закупівлі всіх боєприпасів, тобто 800 тис. штук", - заявив Павел.
Він зазначив, що наступний крок повинен зробити чеський уряд, який укладе меморандум.
"Потім чеська сторона повідомить всі країни-контрибутори про графік і те, як ми будемо діяти", - додав Павел.
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала зазначив, що Україна зараз як ніколи потребує підтримки та додав, що радий, що "ми можемо працювати з такою кількістю партнерів у всьому світі, щоб надати необхідну допомогу".
Нагадаємо
В лютому президент Чехії Петр Павел заявляв, що його країна знайшла за кордоном джерела для поставки Україні снарядів. Зокрема, є можливість постачання 500 тис. пострілів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн.