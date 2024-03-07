Президент Чехии заявил, что общая сумма для закупки 800 тыс. снарядов для Украины собрана

Общая сумма для закупки 800 тыс. снарядов для Украины собрана. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, которого цитирует ČTK, передает УНН.

"По состоянию на утро мы собрали общую сумму для закупки всех боеприпасов, то есть 800 тыс. штук", - заявил Павел.

Он отметил, что следующий шаг должно сделать чешское правительство, которое заключит меморандум.

"Затем чешская сторона сообщит всем странам-контрибуторам о графике и том, как мы будем действовать", - добавил Павел.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала отметил, что Украина сейчас как никогда нуждается в поддержке и добавил, что рад, что "мы можем работать с таким количеством партнеров во всем мире, чтобы оказать необходимую помощь".

Напомним

В феврале президент Чехии Петр Павел заявлял, что его страна нашла за рубежом источники для поставки Украине снарядов. В частности, есть возможность поставки 500 тыс. выстрелов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм из третьих стран.