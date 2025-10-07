Страны ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов на фоне всплеска потенциально шпионских атак - FT

Правительства стран ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока в ответ на всплеск попыток диверсий, которые, по данным разведывательных служб, часто возглавляются шпионами под дипломатическим прикрытием, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Подробности

"Спонсируемые Москвой агенты разведки обвиняются в эскалации провокаций против государств НАТО - от поджогов и кибератак до диверсий на инфраструктуре и вторжений с использованием беспилотников - в рамках того, что службы безопасности ЕС называют скоординированной кампанией дестабилизации европейских союзников Киева", - говорится в публикации.

Предлагаемые правила, как сообщается, обяжут российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, информировать правительства других стран о своих планах поездок, прежде чем пересекать границу страны пребывания.

Эта инициатива, продвигаемая Чешской Республикой, является частью нового пакета санкций, разрабатываемого Брюсселем в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. Для принятия пакета мер требуется единогласная поддержка.

"Венгрия, последняя страна, которая выступила против этой меры, сняла вето, сообщили два источника", информированные о переговорах.

Однако, как отмечается, принятие решения может быть отложено из-за спора по поводу заявки Австрии на включение еще одной меры, которая бы сняла санкции с активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать банку Raiffeisen убытки, которые ему пришлось понести в России.

ЕС планирует передать Raiffeisen активы, связанные с российским олигархом Дерипаской - Financial Times

Послы по меньшей мере десятка других стран блока заявили на прошлой неделе, что не могут поддержать пакет мер, если предложение Австрии будет включено, сообщили официальные лица. Дальнейшие переговоры состоятся в среду, пишет издание.

Разведывательные службы ЕС сообщают, что российские шпионы, выдавая себя за дипломатов, часто управляют активами или операциями за пределами стран пребывания, чтобы лучше ускользнуть от контрразведывательного слежения.

"Они командированы в одно место, но работают в другом, - заявил высокопоставленный дипломат ЕС, ссылаясь на разведывательные отчеты. - Разведывательные службы принимающей страны знают, чем они занимаются, но если они пересекают границу, этой стране становится сложнее следить за ними".

Чешское правительство лоббирует введение ограничений с мая прошлого года. Прага запретила въезд ряду российских дипломатов, подозреваемых в содействии разведывательной деятельности. Однако сотни людей все еще аккредитованы в соседней Австрии, а оттуда они могут легально пересекать границу с Чешской Республикой.

Чехия запретила въезд российским дипломатам, не имеющим аккредитации

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что ограничения нужны для восстановления взаимности.

"Не существует "Шенгена для России", поэтому нет смысла, чтобы российский дипломат, аккредитованный в Испании, мог приезжать в Прагу, когда ему заблагорассудится, - заявил он FT. - Мы должны строго соблюдать принцип взаимности при выдаче краткосрочных дипломатических виз в соответствии с Венской конвенцией".

Дополнение

В 2014 году Чехия пострадала от одной из крупнейших диверсий России на территории ЕС, когда в результате взрывов на складе боеприпасов во Врбетице погибло два человека. Прага приписала нападение агентам российского ГРУ.

Полиция Чехии: за взрывами на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году стояла российское ГРУ. Дело отложено