Страны ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов на фоне всплеска потенциально шпионских атак - FT

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 21168 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 50156 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 42132 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 44828 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 79753 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 33282 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 39871 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 66327 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 77727 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 92887 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.4м/с
88%
753мм
Популярные новости
У рф не было бы ни одной ракеты и большинства дронов, если бы она не могла покупать компоненты западного производства - Зеленский6 октября, 20:14 • 10715 просмотра
Силы беспилотных систем поразили редкую российскую станцию РЭБ "Житель" (видео)Video6 октября, 21:11 • 11076 просмотра
"Я уже фактически принял решение" - Трамп о поставках Украине ракет TomahawkVideo6 октября, 21:36 • 14381 просмотра
Руководитель Николаевского КЭУ растратил 1,4 млн грн, выделенных на оборону страны6 октября, 22:50 • 11828 просмотра
Может ускорить эволюцию войны: Украина создала уникальный беспилотный надводный корабль6 октября, 23:24 • 13798 просмотра
публикации
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 36374 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 46224 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 79754 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 186877 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 114518 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Ян Липавский
Дмитрий Кулеба
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Харьков
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 13551 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 67472 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 63750 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 139254 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 70793 просмотра
Актуальное
Хранитель
Truth Social
Financial Times
Нью-Йорк Таймс
Forbes

Страны ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов на фоне всплеска потенциально шпионских атак - FT

Киев • УНН

 • 500 просмотра

Правительства стран ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока в ответ на всплеск диверсий, часто возглавляемых шпионами под дипломатическим прикрытием. Это является частью нового пакета санкций, разрабатываемого Брюсселем, для которого требуется единогласная поддержка.

Страны ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов на фоне всплеска потенциально шпионских атак - FT

Правительства стран ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока в ответ на всплеск попыток диверсий, которые, по данным разведывательных служб, часто возглавляются шпионами под дипломатическим прикрытием, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Подробности

"Спонсируемые Москвой агенты разведки обвиняются в эскалации провокаций против государств НАТО - от поджогов и кибератак до диверсий на инфраструктуре и вторжений с использованием беспилотников - в рамках того, что службы безопасности ЕС называют скоординированной кампанией дестабилизации европейских союзников Киева", - говорится в публикации.

Предлагаемые правила, как сообщается, обяжут российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, информировать правительства других стран о своих планах поездок, прежде чем пересекать границу страны пребывания.

Эта инициатива, продвигаемая Чешской Республикой, является частью нового пакета санкций, разрабатываемого Брюсселем в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. Для принятия пакета мер требуется единогласная поддержка.

"Венгрия, последняя страна, которая выступила против этой меры, сняла вето, сообщили два источника", информированные о переговорах.

Однако, как отмечается, принятие решения может быть отложено из-за спора по поводу заявки Австрии на включение еще одной меры, которая бы сняла санкции с активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать банку Raiffeisen убытки, которые ему пришлось понести в России.

ЕС планирует передать Raiffeisen активы, связанные с российским олигархом Дерипаской - Financial Times03.10.25, 09:22 • 3015 просмотров

Послы по меньшей мере десятка других стран блока заявили на прошлой неделе, что не могут поддержать пакет мер, если предложение Австрии будет включено, сообщили официальные лица. Дальнейшие переговоры состоятся в среду, пишет издание.

Разведывательные службы ЕС сообщают, что российские шпионы, выдавая себя за дипломатов, часто управляют активами или операциями за пределами стран пребывания, чтобы лучше ускользнуть от контрразведывательного слежения.

"Они командированы в одно место, но работают в другом, - заявил высокопоставленный дипломат ЕС, ссылаясь на разведывательные отчеты. - Разведывательные службы принимающей страны знают, чем они занимаются, но если они пересекают границу, этой стране становится сложнее следить за ними".

Чешское правительство лоббирует введение ограничений с мая прошлого года. Прага запретила въезд ряду российских дипломатов, подозреваемых в содействии разведывательной деятельности. Однако сотни людей все еще аккредитованы в соседней Австрии, а оттуда они могут легально пересекать границу с Чешской Республикой.

Чехия запретила въезд российским дипломатам, не имеющим аккредитации30.09.25, 15:33 • 2793 просмотра

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что ограничения нужны для восстановления взаимности.

"Не существует "Шенгена для России", поэтому нет смысла, чтобы российский дипломат, аккредитованный в Испании, мог приезжать в Прагу, когда ему заблагорассудится, - заявил он FT. - Мы должны строго соблюдать принцип взаимности при выдаче краткосрочных дипломатических виз в соответствии с Венской конвенцией".

Дополнение

В 2014 году Чехия пострадала от одной из крупнейших диверсий России на территории ЕС, когда в результате взрывов на складе боеприпасов во Врбетице погибло два человека. Прага приписала нападение агентам российского ГРУ.

Полиция Чехии: за взрывами на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году стояла российское ГРУ. Дело отложено29.04.24, 14:27 • 22938 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Государственная граница Украины
Райффайзен Банк Интернациональ
Прага
Financial Times
НАТО
Австрия
Ян Липавский
Европейский Союз
Чешская Республика
Испания
Венгрия
Киев