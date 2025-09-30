Чехия запретила въезд российским дипломатам, не имеющим аккредитации

Во вторник, 20 сентября, чешское правительство приняло решение о запрете въезда российских дипломатов и владельцев служебных паспортов, не имеющих национальной аккредитации. Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский в соцсети Х, пишет УНН.

По моему предложению правительство сегодня запретило въезд в Чешскую Республику российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, не имеющим национальной аккредитации Чешской Республики. Эта мера касается международных аэропортов - говорится в сообщении.

Липавский отметил, что на такой шаг идут из-за увеличения количества диверсий.

Диверсионные операции участились, и мы не будем рисковать агентами под дипломатическим прикрытием. Мы подаем пример другим странам, и я буду продолжать стремиться к максимально последовательным мерам на уровне всей Шенгенской зоны. Мы будем защищать Чешскую Республику - написал он.

Напомним

Как ранее писал УНН, сотни анонимных TikTok-аккаунтов распространяют пророссийские нарративы и поддерживают радикальные партии перед выборами в Чехии 3-4 октября. Чешские власти борются с сетью, которая пытается вмешаться в выборы в пользу антисистемных партий.

