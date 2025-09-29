Посольство Чехии в москве исписали бранными словами. В Праге готовят ноту протеста
Киев • УНН
Посол Даниэль Коштоваль лично передаст ноту протеста в МИД. Чехия будет требовать информацию о задержанных и компенсацию за имущественный ущерб.
Чешское посольство в москве исписали ругательными словами. Посол лично передаст ноту протеста в министерство иностранных дел. Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский, передает УНН.
Вот так выглядит чешское посольство в москве после погрома вандалов. Посмотрите сами. Посол Даниэль Коштоваль лично передаст ноту протеста в министерство иностранных дел. Мы будем требовать информации о задержанных и компенсации за имущественный ущерб
Он добавил, что "каждое государство должно обеспечить защиту дипломатов и безопасность представительных учреждений, это нападение неприемлемо".
Напомним
Во время ночного обстрела Киева российская ракета попала в посольство Польши, пробила крышу и попала в кухонную зону консульского отдела. К счастью, никто не пострадал, а ущерб оценивается как незначительный - работа посольства будет продолжаться в обычном режиме.