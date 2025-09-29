Посольство Чехии в москве исписали бранными словами. В Праге готовят ноту протеста

$41.480.01
Эксклюзив
14:44 • 15941 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
13:55 • 18486 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
12:39 • 27001 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
11:33 • 31837 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 20028 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 21716 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 14184 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 29040 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 48909 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70251 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева29 сентября, 10:08 • 27380 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto29 сентября, 10:29 • 28602 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 21503 просмотра
РФ хочет подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски ядерного инцидента – Сибига11:40 • 12223 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы13:59 • 8006 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
14:44 • 15918 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
12:39 • 26986 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться11:33 • 31825 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto29 сентября, 10:29 • 28804 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева29 сентября, 10:08 • 27519 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Виктор Орбан
Ян Липавский
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Польша
Дания
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo15:05 • 4626 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы13:59 • 8238 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 21673 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 34353 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 31231 просмотра
Хранитель
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Ракетный комплекс "Панцирь"
Saab JAS 39 Gripen

Посольство Чехии в москве исписали бранными словами. В Праге готовят ноту протеста

Киев • УНН

 • 716 просмотра

Посол Даниэль Коштоваль лично передаст ноту протеста в МИД. Чехия будет требовать информацию о задержанных и компенсацию за имущественный ущерб.

Посольство Чехии в москве исписали бранными словами. В Праге готовят ноту протеста

Чешское посольство в москве исписали ругательными словами. Посол лично передаст ноту протеста в министерство иностранных дел. Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский, передает УНН.

Вот так выглядит чешское посольство в москве после погрома вандалов. Посмотрите сами. Посол Даниэль Коштоваль лично передаст ноту протеста в министерство иностранных дел. Мы будем требовать информации о задержанных и компенсации за имущественный ущерб 

- написал Липавский и показал фото здания посольства.

Он добавил, что "каждое государство должно обеспечить защиту дипломатов и безопасность представительных учреждений, это нападение неприемлемо".

Напомним

Во время ночного обстрела Киева российская ракета попала в посольство Польши, пробила крышу и попала в кухонную зону консульского отдела. К счастью, никто не пострадал, а ущерб оценивается как незначительный - работа посольства будет продолжаться в обычном режиме.

Павел Башинский

Новости Мира
Ян Липавский
Чешская Республика
Киев
Польша