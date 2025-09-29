$41.480.01
14:44
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
13:55
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
12:39
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
28 вересня, 08:59
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
28 вересня, 08:33
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
14:40
Посольство Чехії у москві обписали лайливими словами. У Празі готують ноту протесту

Київ • УНН

 • 1008 перегляди

Посол Даніель Коштовал особисто передасть ноту протесту до МЗС. Чехія вимагатиме інформацію про затриманих та компенсацію за майнову шкоду.

Посольство Чехії у москві обписали лайливими словами. У Празі готують ноту протесту

Чеське посольство у москві обписали лайливими словами. Посол особисто передасть ноту протесту до міністерства закордонних справ. Про це повідомив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, передає УНН.

Ось так виглядає чеське посольство в москві після погрому вандалів. Подивіться самі. Посол Даніель Коштовал особисто передасть ноту протесту до міністерства закордонних справ. Ми вимагатимемо інформації про затриманих та компенсації за майнову шкоду 

- написав Ліпавський та показав фото будівлі посольства.

Він додав, що "кожна держава повинна забезпечити захист дипломатів та безпеку представницьких установ, цей напад є неприйнятним".

Нагадаємо

Під час нічного обстрілу Києва російська ракета влучила в посольство Польщі, пробила дах та влучила в кухонну зону консульського відділу. На щастя, ніхто не постраждав, а збитки оцінюють як незначні - робота посольства триватиме у звичайному режимі.

Павло Башинський

Новини Світу
Ян Ліпавський
Чехія
Київ
Польща