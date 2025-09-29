Посольство Чехії у москві обписали лайливими словами. У Празі готують ноту протесту
Київ • УНН
Посол Даніель Коштовал особисто передасть ноту протесту до МЗС. Чехія вимагатиме інформацію про затриманих та компенсацію за майнову шкоду.
Чеське посольство у москві обписали лайливими словами. Посол особисто передасть ноту протесту до міністерства закордонних справ. Про це повідомив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, передає УНН.
Ось так виглядає чеське посольство в москві після погрому вандалів. Подивіться самі. Посол Даніель Коштовал особисто передасть ноту протесту до міністерства закордонних справ. Ми вимагатимемо інформації про затриманих та компенсації за майнову шкоду
Він додав, що "кожна держава повинна забезпечити захист дипломатів та безпеку представницьких установ, цей напад є неприйнятним".
Нагадаємо
Під час нічного обстрілу Києва російська ракета влучила в посольство Польщі, пробила дах та влучила в кухонну зону консульського відділу. На щастя, ніхто не постраждав, а збитки оцінюють як незначні - робота посольства триватиме у звичайному режимі.