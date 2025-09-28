російська ракета пошкодила польське посольство в Києві
Київ • УНН
Під час нічного обстрілу Києва російська ракета влучила в посольство Польщі, пробила дах та влучила в кухонну зону консульського відділу. На щастя, ніхто не постраждав, а збитки оцінюють як незначні - робота посольства триватиме у звичайному режимі. Про це пише УНН із посиланням на RMF24.
Деталі
"російська ракета пошкодила посольство Польщі в Україні. Інцидент стався під час масованого нічного обстрілу росією Києва. На щастя, ніхто не постраждав
"Стрілковий елемент або малокаліберний снаряд упав на дах нашого консульського відділу. Потім він пробив стелю. Снаряд опинився в кухонній зоні. Ніхто не постраждав", – сказав він.
Попередні оцінки показали, що завдані збитки незначні. Інцидент не вплине на діяльність посольства, і консульський відділ у Києві працюватиме у звичайному режимі з понеділка.
Нагадаємо
Під час нічної атаки росіяни вдарили по кількох районах столиці. Внаслідок атаки окупантів у Києві загинули четверо людей, серед них 12-річна дівчинка, медсестра та пацієнт Інституту кардіології. По всій Україні понад 70 поранених, а також травмовані двоє рятувальників під час ліквідації наслідків.