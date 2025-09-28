российская ракета повредила польское посольство в Киеве
Киев • УНН
Во время ночного обстрела Киева российская ракета попала в посольство Польши, пробила крышу и попала в кухонную зону консульского отдела. К счастью, никто не пострадал, а ущерб оценивается как незначительный - работа посольства будет продолжаться в обычном режиме. Об этом пишет УНН со ссылкой на RMF24.
Подробности
"российская ракета повредила посольство Польши в Украине. Инцидент произошел во время массированного ночного обстрела россией Киева. К счастью, никто не пострадал
"Стрелковый элемент или малокалиберный снаряд упал на крышу нашего консульского отдела. Затем он пробил потолок. Снаряд оказался в кухонной зоне. Никто не пострадал", – сказал он.
Предварительные оценки показали, что нанесенный ущерб незначителен. Инцидент не повлияет на деятельность посольства, и консульский отдел в Киеве будет работать в обычном режиме с понедельника.
Напомним
Во время ночной атаки россияне ударили по нескольким районам столицы. В результате атаки оккупантов в Киеве погибли четыре человека, среди них 12-летняя девочка, медсестра и пациент Института кардиологии. По всей Украине более 70 раненых, а также травмированы двое спасателей во время ликвидации последствий.