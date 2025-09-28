У столиці серед жертв дівчинка-підліток, медсестра та пацієнт Інституту кардіології, також понад 70 поранених в Україні - МВС
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки окупантів у Києві загинули четверо людей, серед них 12-річна дівчинка, медсестра та пацієнт Інституту кардіології. По всій Україні понад 70 поранених, а також травмовані двоє рятувальників під час ліквідації наслідків.
Більше 70 поранених по Україні через нічну атаку ворога. Також травмовані рятувальники через інцидент з обвалом конструкцій. За даними МВС, для ліквідації наслідків російського терористичної атаки у ніч на 28 вересня, в 11 регіонах України працюють понад 1500 фахівців, передає УНН.
Деталі
МВС повідомив дані з приводу жертв атаки рашистів по Києву:
(У Києві) Загинуло четверо людей. Серед них - 12-річна дівчинка, яку притиснуло бетонною плитою. В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт. Ще одну людину знайшли мертвою на місці удару по цивільній інфраструктурі
Також вказано про обсяг наслідків та роботи, яку ведуть фахівці порятунку та відповідних служб:
- до ліквідації наслідків в 11 регіонах залучено понад 1500 рятувальників та поліцейських;
- У Києв робота відбувається на 8 локаціях, зазначив Клименко.
за офіційними даними, усього по Україні більше 70 поранених на зараз.
На деяких локаціях ворожий удар понівечив цілі мікрорайони.
Стався обвал конструкцій також під час ліквідаційних робіт - травмовані двоє рятувальників. Їм надають медичну допомогу.
На Чернігівщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Сумщині та Одещині ДСНС вже ліквідували всі пожежі.
Окрема інформація щодо ситуації у Запоріжжі - там постраждали щонайменше 30 мешканців багатоповерхівки, серед них - троє дітей.
Загалом внаслідок російських ударів пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів.
Доповнення
Слідчі поліції ретельно фіксують докази воєнного злочину рф та працюють з постраждалими: вже отримали понад 700 заяв від громадян про пошкоджене чи знищене майно. Кількість звернень постійно зростає.
Нагадаємо
Під час нічної атаки росіяни вдарили по кількох районах столиці. У Солом’янському районі загинула 12-річна дівчинка та ще троє людей в різних локаціях.
