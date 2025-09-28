$41.490.00
Ексклюзив
08:59 • 6230 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
08:33 • 11331 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
07:36 • 11362 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
06:00 • 15552 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 43777 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 63680 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 78754 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 130381 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 54616 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 46863 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
У столиці серед жертв дівчинка-підліток, медсестра та пацієнт Інституту кардіології, також понад 70 поранених в Україні - МВС

Київ • УНН

 • 762 перегляди

Внаслідок нічної атаки окупантів у Києві загинули четверо людей, серед них 12-річна дівчинка, медсестра та пацієнт Інституту кардіології. По всій Україні понад 70 поранених, а також травмовані двоє рятувальників під час ліквідації наслідків.

У столиці серед жертв дівчинка-підліток, медсестра та пацієнт Інституту кардіології, також понад 70 поранених в Україні - МВС

Більше 70 поранених по Україні через нічну атаку ворога. Також травмовані рятувальники через інцидент з обвалом конструкцій. За даними МВС, для ліквідації наслідків російського терористичної атаки у ніч на 28 вересня, в 11 регіонах України працюють понад 1500 фахівців, передає УНН.  

Деталі

МВС повідомив дані з приводу жертв атаки рашистів по Києву:

(У Києві) Загинуло четверо людей. Серед них - 12-річна дівчинка, яку притиснуло бетонною плитою. В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт. Ще одну людину знайшли мертвою на місці удару по цивільній інфраструктурі 

- повідомив керівник МВС Ігор Клименко.

Також вказано про обсяг наслідків та роботи, яку ведуть фахівці порятунку та відповідних служб:

  • до ліквідації наслідків в 11 регіонах залучено понад 1500 рятувальників та поліцейських;
    • У Києв робота відбувається на 8 локаціях, зазначив Клименко.

      за офіційними даними, усього по Україні більше 70 поранених на зараз. 

      На деяких локаціях ворожий удар понівечив цілі мікрорайони.

      - пише МВС.

      Стався обвал конструкцій також під час ліквідаційних робіт - травмовані двоє рятувальників. Їм надають медичну допомогу. 

      На Чернігівщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Сумщині та Одещині ДСНС вже ліквідували всі пожежі.

      Окрема інформація щодо ситуації у Запоріжжі - там постраждали щонайменше 30 мешканців багатоповерхівки, серед них - троє дітей.

      Загалом внаслідок російських ударів пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів.

      - передає звіт. 

      Доповнення

      Слідчі поліції ретельно фіксують докази воєнного злочину рф та працюють з постраждалими: вже отримали понад 700 заяв від громадян про пошкоджене чи знищене майно. Кількість звернень постійно зростає.

      Нагадаємо

      Під час нічної атаки росіяни вдарили по кількох районах столиці. У Солом’янському районі загинула 12-річна дівчинка та ще троє людей в різних локаціях. 

      Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський28.09.25, 10:36

      Ігор Тележніков

      СуспільствоВійна в Україні
      Миколаївська область
      Сумська область
      Одеська область
      Дніпропетровська область
      Державна служба України з надзвичайних ситуацій
      Міністерство внутрішніх справ України
      Чернігівська область
      Ігор Клименко
      Україна
      Запоріжжя
      Київ