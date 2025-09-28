Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Київ • УНН
Протягом понад 12 годин росія атакувала українські міста, випустивши майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, включно з "Кинджалами". Основними цілями стали Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина та Одещина. У Києві загинули четверо людей, серед яких 12-річна дівчинка, поранено щонайменше 40 осіб.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, закликавши посилити тиск на москву, пише УНН.
Деталі
Звірячі удари, свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст – майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "кинджали". Вранці знову в нашому небі російсько-іранські "шахеди". Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Одещина. Внаслідок обстрілу у столиці пошкоджена будівля Інституту кардіології. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загалом в Україні відомо про щонайменше 40 поранених людей, серед яких є й діти
Президент наголосив, що ця атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і що "саме так росія заявляє про свою реальну позицію".
москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот. Ми будемо й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії
Він закликав країни до повної відмови від російського імпорту для посилення тиску на рф та підтримки зусиль Трампа.
Нагадаємо
У ніч на 28 вересня Київ зазнав нової атаки. Двоє людей постраждали в Солом’янському та Святошинському районах, де уламки пошкодили житлові та нежитлові будівлі. Також окупанти здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Місто було під атакою БпЛА і "Калібрів". На Хмельниччині також пролунали вибухи. російські дрони спричинили пожежу на підприємстві та пошкодили дах приватного будинку на Одещині.