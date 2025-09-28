Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський

Протягом понад 12 годин росія атакувала українські міста, випустивши майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, включно з "Кинджалами". Основними цілями стали Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина та Одещина. У Києві загинули четверо людей, серед яких 12-річна дівчинка, поранено щонайменше 40 осіб.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, закликавши посилити тиск на москву, пише УНН.

Звірячі удари, свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст – майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "кинджали". Вранці знову в нашому небі російсько-іранські "шахеди". Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Одещина. Внаслідок обстрілу у столиці пошкоджена будівля Інституту кардіології. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загалом в Україні відомо про щонайменше 40 поранених людей, серед яких є й діти