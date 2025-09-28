російські дрони атакували Одещину: підприємство загорілося, пошкоджено будинок
Київ • УНН
Вночі російські дрони спричинили пожежу на підприємстві та пошкодили дах приватного будинку на Одещині. Постраждалих немає, пожежу ліквідовано.
Деталі
Внаслідок атаки пошкоджено одне із підприємств, де виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували. Також пошкоджено дах приватного житлового будинку, який знаходився поруч. На щастя, ніхто не постраждав
Раніше УНН писав, що у ніч проти 28 вересня Київ зазнав нової атаки з боку рф. Станом на 5:45 ранку відомо про 2 постраждалих у Солом’янському та Святошинському районах.
