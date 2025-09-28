$41.490.00
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
06:00 • 9334 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 40081 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 61396 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 75571 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 126559 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 53961 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 46151 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 40078 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 27998 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
російські дрони атакували Одещину: підприємство загорілося, пошкоджено будинок

Київ • УНН

 • 1186 перегляди

Вночі російські дрони спричинили пожежу на підприємстві та пошкодили дах приватного будинку на Одещині. Постраждалих немає, пожежу ліквідовано.

російські дрони атакували Одещину: підприємство загорілося, пошкоджено будинок

Вночі рф вдарила по Одещині: загорілося підприємство, пошкоджено будинок Під час нічної атаки на Одеську область російські дрони спричинили пожежу на одному з місцевих підприємств та пошкодили дах приватного житла. Обійшлося без жертв, пише УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Внаслідок атаки пошкоджено одне із підприємств, де виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували. Також пошкоджено дах приватного житлового будинку, який знаходився поруч. На щастя, ніхто не постраждав

- ідеться у дописі. 

Раніше УНН писав, що у ніч проти 28 вересня Київ зазнав нової атаки з боку рф. Станом на 5:45 ранку відомо про 2 постраждалих у Солом’янському та Святошинському районах. 

На Сумщині загарбники атакували 50 населених пунктів: масштабна пожежа, є загиблий та поранений28.09.25, 09:21 • 1352 перегляди

Альона Уткіна

Кримінал та НПНовини Світу
Одеська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ