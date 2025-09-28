$41.490.00
27 вересня, 16:24 • 26750 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 48136 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 69539 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 119301 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 51093 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 44442 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 39315 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 27595 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 59848 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 61056 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Київ під масованою атакою дронів та ракет: що відомо

Київ • УНН

 • 12256 перегляди

У ніч на 28 вересня Київ зазнав нової атаки. Двоє людей постраждали в Солом’янському та Святошинському районах, де уламки пошкодили житлові та нежитлові будівлі.

Київ під масованою атакою дронів та ракет: що відомо
Фото ілюстративне

У ніч проти 28 вересня Київ зазнав нової атаки з боку рф. Станом на 5:45 ранку відомо про 2 постраждалих у Солом’янському та Святошинському районах. Про це пише УНН із посиланням на мера міста Віталія Кличко та голову місцевої військової адміністрації Тимура Ткаченко.

Деталі

- У Солом’янському районі уламки безпілотника пошкодили дах п’ятиповерхового житлового будинку.

- У Святошинському районі уламки впали на відкриту місцевість і двоповерхову нежитлову забудову. Також зафіксовано падіння уламків БпЛА на двоповерхову нежитлову  будівлю. Постраждала 1 особа. 

- У Дніпровському районі зафіксоване падіння уламків на дах багатоповерхівки, а в Дарницькому - на територію приватної садиби.

- У Голосіївському районі пошкоджено приватний будинок, постраждалих немає.

Екстрені служби працюють на всіх місцях руйнувань. Влада закликає жителів перебувати в укриттях, оскільки ворожа атака триває.

Запоріжжя вчергове під ударом: місто атакують Калібри28.09.25, 05:42 • 4168 переглядiв

Вероніка Марченко

