Київ під масованою атакою дронів та ракет: що відомо
Київ • УНН
У ніч на 28 вересня Київ зазнав нової атаки. Двоє людей постраждали в Солом’янському та Святошинському районах, де уламки пошкодили житлові та нежитлові будівлі.
У ніч проти 28 вересня Київ зазнав нової атаки з боку рф. Станом на 5:45 ранку відомо про 2 постраждалих у Солом’янському та Святошинському районах. Про це пише УНН із посиланням на мера міста Віталія Кличко та голову місцевої військової адміністрації Тимура Ткаченко.
Деталі
- У Солом’янському районі уламки безпілотника пошкодили дах п’ятиповерхового житлового будинку.
- У Святошинському районі уламки впали на відкриту місцевість і двоповерхову нежитлову забудову. Також зафіксовано падіння уламків БпЛА на двоповерхову нежитлову будівлю. Постраждала 1 особа.
- У Дніпровському районі зафіксоване падіння уламків на дах багатоповерхівки, а в Дарницькому - на територію приватної садиби.
- У Голосіївському районі пошкоджено приватний будинок, постраждалих немає.
Екстрені служби працюють на всіх місцях руйнувань. Влада закликає жителів перебувати в укриттях, оскільки ворожа атака триває.
