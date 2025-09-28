$41.490.00
27 вересня, 16:24
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Запоріжжя вчергове під ударом: місто атакують Калібри

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

Росіяни завдали удару по Запоріжжю, попередньо без постраждалих. Наслідки уточнюються. В області оголошено загрозу пусків крилатих ракет.

У ніч проти 28 вересня окупанти здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Місто було під атакою БпЛА, а наразі - удари "Калібрами". Про це пише голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Росіяни продовжують атакувати Запоріжжя. Нанесено ворожий удар. Попередньо, без постраждалих

- йдеться у повідомленні.

Під ударом опинилася критична інфраструктура міста. Вибуховою хвилею пошкоджено один із закладів освіти. Окрім цього, в одній з багатоповерхівок сталося займання внаслідок ворожої атаки.

Пізніше, за оновленою інформацією стало відомо про 4 постраждалих. 

Також Федоров попередив про загрозу атаки крилатими ракетами та закликав мешканців не нехтувати безпекою.

Нагадаємо

До цього Запоріжжя було під атакою БпЛА. росіяни завдали щонайменше чотири удари по Запоріжжю, пошкоджено АЗС та приватний будинок. Двоє чоловіків 21 та 32 років, а також 22-річна жінка отримали травми.

Вероніка Марченко

Війна в Україні
«Калібр» (сімейство ракет)
Іван Федоров
Запоріжжя