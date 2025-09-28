Запоріжжя вчергове під ударом: місто атакують Калібри
Київ • УНН
Росіяни завдали удару по Запоріжжю, попередньо без постраждалих. Наслідки уточнюються. В області оголошено загрозу пусків крилатих ракет.
У ніч проти 28 вересня окупанти здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Місто було під атакою БпЛА, а наразі - удари "Калібрами". Про це пише голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Росіяни продовжують атакувати Запоріжжя. Нанесено ворожий удар. Попередньо, без постраждалих
Під ударом опинилася критична інфраструктура міста. Вибуховою хвилею пошкоджено один із закладів освіти. Окрім цього, в одній з багатоповерхівок сталося займання внаслідок ворожої атаки.
Пізніше, за оновленою інформацією стало відомо про 4 постраждалих.
Також Федоров попередив про загрозу атаки крилатими ракетами та закликав мешканців не нехтувати безпекою.
Нагадаємо
До цього Запоріжжя було під атакою БпЛА. росіяни завдали щонайменше чотири удари по Запоріжжю, пошкоджено АЗС та приватний будинок. Двоє чоловіків 21 та 32 років, а також 22-річна жінка отримали травми.