российские дроны атаковали Одесскую область: предприятие загорелось, поврежден дом
Киев • УНН
Ночью российские дроны вызвали пожар на предприятии и повредили крышу частного дома в Одесской области. Пострадавших нет, пожар ликвидирован.
Ночью РФ ударила по Одесской области: загорелось предприятие, поврежден дом. Во время ночной атаки на Одесскую область российские дроны вызвали пожар на одном из местных предприятий и повредили крышу частного жилья. Обошлось без жертв, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
В результате атаки повреждено одно из предприятий, где возник пожар, который пожарные ликвидировали. Также повреждена крыша частного жилого дома, который находился рядом. К счастью, никто не пострадал
Ранее УНН писал, что в ночь на 28 сентября Киев подвергся новой атаке со стороны РФ. По состоянию на 5:45 утра известно о 2 пострадавших в Соломенском и Святошинском районах.
