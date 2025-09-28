российские дроны атаковали Одесскую область: предприятие загорелось, поврежден дом

$41.490.00
48.710.00
ukenru
Эксклюзив
06:00 • 7852 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 39236 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 60986 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 75114 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 126087 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 53853 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 46051 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 40059 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 27988 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 62398 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярные новости
Селена Гомес и Бенни Бланко поженились в Санта-Барбаре: кто из звезд был на свадьбеPhoto27 сентября, 23:41 • 12406 просмотра
В Киевской области работает ПВО: большинство целей летит в направлении столицы28 сентября, 00:37 • 13011 просмотра
Россия осуществила пуски крылатых ракет Х-101/555 из Саратовской области28 сентября, 01:02 • 15670 просмотра
В Киеве раздаются взрывы: ПВО работает по вражеским дронам01:39 • 22994 просмотра
Киев под массированной атакой дронов и ракет: что известно03:02 • 17103 просмотра
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 34619 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 126090 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 51953 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 62398 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 63368 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Иван Федоров
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Запорожье
Соединённые Штаты
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 16985 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 75116 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 39352 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 44428 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 46322 просмотра
Актуальное
«Калибр» (семейство ракет)
Х-101
Ту-95
Ту-160
МиГ-31

российские дроны атаковали Одесскую область: предприятие загорелось, поврежден дом

Киев • УНН

 • 1020 просмотра

Ночью российские дроны вызвали пожар на предприятии и повредили крышу частного дома в Одесской области. Пострадавших нет, пожар ликвидирован.

российские дроны атаковали Одесскую область: предприятие загорелось, поврежден дом

Ночью РФ ударила по Одесской области: загорелось предприятие, поврежден дом. Во время ночной атаки на Одесскую область российские дроны вызвали пожар на одном из местных предприятий и повредили крышу частного жилья. Обошлось без жертв, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

В результате атаки повреждено одно из предприятий, где возник пожар, который пожарные ликвидировали. Также повреждена крыша частного жилого дома, который находился рядом. К счастью, никто не пострадал

- говорится в сообщении. 

Ранее УНН писал, что в ночь на 28 сентября Киев подвергся новой атаке со стороны РФ. По состоянию на 5:45 утра известно о 2 пострадавших в Соломенском и Святошинском районах. 

В Сумской области оккупанты атаковали 50 населенных пунктов: масштабный пожар, есть погибший и раненый28.09.25, 09:21 • 1164 просмотра

Алена Уткина

Криминал и ЧПНовости Мира
Одесская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев