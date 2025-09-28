Масштабна тривога оголошена по Україні: лунають вибухи на Хмельниччині
Київ • УНН
Вночі 28 вересня на Хмельниччині зафіксовані вибухи після оголошення масштабної тривоги через зліт МіГ-31К. Додатково оголошено загрозу БпЛА, більшість яких прямує до Києва.
У ніч проти 28 вересня на Хмельниччині пролунали вибухи. Напередодні по всій країні була оголошена масштабна тривога через зліт Міг-31К. Про це пише УНН із посиланням на моніторингові канали та Повітряні Сили.
До цього Повітряні Сили повідомляли про швидкісну ціль на Хмельниччину. Офіційних деталей поки немає.
Наразі додатково оголошена загроза БпЛА, більшість цілей летить у напрямку Києва.
Нагадаємо
Російські війська у ніч проти 28 вересня завдали щонайменше чотири удари по Запоріжжю, пошкоджено АЗС та приватний будинок. Двоє чоловіків 21 та 32 років, а також 22-річна жінка отримали травми.