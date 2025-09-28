Масштабная тревога объявлена по Украине: раздаются взрывы в Хмельницкой области
Киев • УНН
Ночью 28 сентября в Хмельницкой области зафиксированы взрывы после объявления масштабной тревоги из-за взлета МиГ-31К. Дополнительно объявлена угроза БпЛА, большинство которых направляется в Киев.
В ночь на 28 сентября в Хмельницкой области прогремели взрывы. Накануне по всей стране была объявлена масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К. Об этом пишет УНН со ссылкой на мониторинговые каналы и Воздушные Силы.
До этого Воздушные Силы сообщали о скоростной цели на Хмельнитчину. Официальных деталей пока нет.
Сейчас дополнительно объявлена угроза БпЛА, большинство целей летит в направлении Киева.
