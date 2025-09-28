Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский

В течение более 12 часов Россия атаковала украинские города, выпустив почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, включая «Кинжалы». Основными целями стали Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская и Одесская области. В Киеве погибли четыре человека, среди которых 12-летняя девочка, ранены по меньшей мере 40 человек.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, призвав усилить давление на Москву, пишет УНН.

Детали

Зверские удары, сознательный и целенаправленный террор против обычных городов – почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе «Кинжалы». Утром снова в нашем небе российско-иранские «шахеды». Основными направлениями вражеской атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская, Одесская области. В результате обстрела в столице повреждено здание Института кардиологии. По состоянию на сейчас известно о четырех погибших в Киеве, среди которых 12-летняя девочка. Мои соболезнования всем родным и близким. В целом в Украине известно о по меньшей мере 40 раненых людях, среди которых есть и дети - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что эта атака произошла фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и что «именно так Россия заявляет о своей реальной позиции».

Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает лишь жесточайшего давления мира. Кремлю выгодно продолжать эту войну и террор, пока есть средства от энергетики и действует теневой флот. Мы будем и дальше наносить ответные удары, чтобы лишать Россию этих возможностей зарабатывать и принудить к дипломатии - подчеркнул Зеленский.

Он призвал страны к полному отказу от российского импорта для усиления давления на РФ и поддержки усилий Трампа.

Напомним

В ночь на 28 сентября Киев подвергся новой атаке. Два человека пострадали в Соломенском и Святошинском районах, где обломки повредили жилые и нежилые здания. Также оккупанты совершили очередную атаку на Запорожье. Город был под атакой БПЛА и «Калибров». На Хмельнитчине также прозвучали взрывы. Российские дроны вызвали пожар на предприятии и повредили крышу частного дома в Одесской области.