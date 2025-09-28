В столице среди жертв девочка-подросток, медсестра и пациент Института кардиологии, также более 70 раненых в Украине - МВД
Киев • УНН
В результате ночной атаки оккупантов в Киеве погибли четыре человека, среди них 12-летняя девочка, медсестра и пациент Института кардиологии. По всей Украине более 70 раненых, а также травмированы двое спасателей во время ликвидации последствий.
Более 70 раненых по Украине из-за ночной атаки врага. Также травмированы спасатели из-за инцидента с обвалом конструкций. По данным МВД, для ликвидации последствий российской террористической атаки в ночь на 28 сентября, в 11 регионах Украины работают более 1500 специалистов, передает УНН.
Подробности
МВД сообщило данные по поводу жертв атаки рашистов по Киеву:
(В Киеве) Погибли четыре человека. Среди них - 12-летняя девочка, которую прижало бетонной плитой. В Институте кардиологии погибли медсестра и пациент. Еще одного человека нашли мертвым на месте удара по гражданской инфраструктуре
Также указано об объеме последствий и работе, которую ведут специалисты спасения и соответствующих служб:
- к ликвидации последствий в 11 регионах привлечено более 1500 спасателей и полицейских;
- В Киеве работа происходит на 8 локациях, отметил Клименко.
по официальным данным, всего по Украине более 70 раненых на сейчас.
На некоторых локациях вражеский удар изуродовал целые микрорайоны.
Произошел обвал конструкций также во время ликвидационных работ - травмированы двое спасателей. Им оказывают медицинскую помощь.
В Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Одесской областях ГСЧС уже ликвидировали все пожары.
Отдельная информация о ситуации в Запорожье - там пострадали по меньшей мере 30 жителей многоэтажки, среди них - трое детей.
В целом в результате российских ударов повреждено более 100 гражданских объектов.
Дополнение
Следователи полиции тщательно фиксируют доказательства военного преступления рф и работают с пострадавшими: уже получили более 700 заявлений от граждан о поврежденном или уничтоженном имуществе. Количество обращений постоянно растет.
Напомним
Во время ночной атаки россияне ударили по нескольким районам столицы. В Соломенском районе погибла 12-летняя девочка и еще три человека в разных локациях.
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский28.09.25, 10:36 • 10374 просмотра