Эксклюзив
08:59
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октября
Эксклюзив
08:33
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
07:36
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
06:00
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
Эксклюзив
26 сентября, 14:01
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас
26 сентября, 12:45
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – Telegraph
В столице среди жертв девочка-подросток, медсестра и пациент Института кардиологии, также более 70 раненых в Украине - МВД

Киев • УНН

 • 472 просмотра

В результате ночной атаки оккупантов в Киеве погибли четыре человека, среди них 12-летняя девочка, медсестра и пациент Института кардиологии. По всей Украине более 70 раненых, а также травмированы двое спасателей во время ликвидации последствий.

В столице среди жертв девочка-подросток, медсестра и пациент Института кардиологии, также более 70 раненых в Украине - МВД

Более 70 раненых по Украине из-за ночной атаки врага. Также травмированы спасатели из-за инцидента с обвалом конструкций. По данным МВД, для ликвидации последствий российской террористической атаки в ночь на 28 сентября, в 11 регионах Украины работают более 1500 специалистов, передает УНН.

Подробности

МВД сообщило данные по поводу жертв атаки рашистов по Киеву:

(В Киеве) Погибли четыре человека. Среди них - 12-летняя девочка, которую прижало бетонной плитой. В Институте кардиологии погибли медсестра и пациент. Еще одного человека нашли мертвым на месте удара по гражданской инфраструктуре

- сообщил руководитель МВД Игорь Клименко.

Также указано об объеме последствий и работе, которую ведут специалисты спасения и соответствующих служб:

  • к ликвидации последствий в 11 регионах привлечено более 1500 спасателей и полицейских;
    • В Киеве работа происходит на 8 локациях, отметил Клименко.

      по официальным данным, всего по Украине более 70 раненых на сейчас.

      На некоторых локациях вражеский удар изуродовал целые микрорайоны.

      - пишет МВД.

      Произошел обвал конструкций также во время ликвидационных работ - травмированы двое спасателей. Им оказывают медицинскую помощь.

      В Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Одесской областях ГСЧС уже ликвидировали все пожары.

      Отдельная информация о ситуации в Запорожье - там пострадали по меньшей мере 30 жителей многоэтажки, среди них - трое детей.

      В целом в результате российских ударов повреждено более 100 гражданских объектов.

      - передает отчет.

      Дополнение

      Следователи полиции тщательно фиксируют доказательства военного преступления рф и работают с пострадавшими: уже получили более 700 заявлений от граждан о поврежденном или уничтоженном имуществе. Количество обращений постоянно растет.

      Напомним

      Во время ночной атаки россияне ударили по нескольким районам столицы. В Соломенском районе погибла 12-летняя девочка и еще три человека в разных локациях.

      Игорь Тележников

