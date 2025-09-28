Ворожа атака на Київ: 4 загиблих, 13 постраждалих, пошкоджені житлові будинки й дитсадок
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Київ загинули 4 особи, серед них 12-річна дівчинка, та постраждали 13 людей. Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок та Інститут кардіології.
Під час нічної атаки росіяни вдарили по кількох районах столиці. У Солом’янському районі загинула 12-річна дівчинка та ще троє людей в різних локаціях. Постраждав Інститут кардіології, зруйновано та пошкоджено житлові будинки, дитячий садок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Про це повідомили КМДА, мер Києва Віталій Кличко та ДСНС України, пише УНН.
Деталі
Вночі росіяни вкотре обстріляли столицю. Зокрема під атакою опинилися житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Соломʼянському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах.
В Соломʼянському районі влучання прийшлося у п’ятиповерховий будинок: з під завалів деблоковано тіло 12-річної дівчинки, врятовано трьох осіб, одна людина травмована. Пошкоджено також будівлю Інституту кардіології, де загинули двоє людей
За даними мера Києва, Віталія Кличко, який посилається на актуальний звіт медиків:
- у столиці 13 постраждалих внаслідок атаки ворога та троє загиблих;
- четверо постраждалих зараз перебувають в лікарнях. 8 отримують допомогу амбулаторно;
- одній жінці медики надали допомогу на місці.
Раніше ДСНС оголошував наступну інформацію:
В Голосіївському районі як вказано сталось влучання в одноповерховий приватний житловий будинок. Сталось часткове руйнування даху та стіни будівлі. На щастя, обійшлось без пожежі. В Дарницькому районі внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячого навчального закладу.
Близбко 9-ї години ранку стало відомо про 4-х загиблих, внаслідок атаки рф по Києву.
Нагадаємо
УНН писав, що у ніч проти 28 вересня Київ зазнав нової атаки з боку рф.
Станом на 5:45 ранку відомо про 2 постраждалих у Солом’янському та Святошинському районах. У Святошинському районі уламки впали на відкриту місцевість і двоповерхову нежитлову забудову. Також зафіксовано падіння уламків БпЛА на двоповерхову нежитлову будівлю.
У Дніпровському районі зафіксоване падіння уламків на дах багатоповерхівки, а в Дарницькому - на територію приватної садиби.