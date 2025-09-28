Ворожа атака на Київ: 4 загиблих, 13 постраждалих, пошкоджені житлові будинки й дитсадок

$41.490.00
48.710.00
ukenru
07:36 • 432 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
06:00 • 9276 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 40065 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 61382 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 75555 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 126547 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 53956 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 46150 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 40078 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 27998 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярнi новини
Селена Гомес та Бенні Бланко одружилися в Санта-Барбарі: хто з зірок був на весілліPhoto27 вересня, 23:41 • 12692 перегляди
На Київщині працює ППО: більшість цілей летить у напрямку столиці28 вересня, 00:37 • 13249 перегляди
Росія здійснила пуски крилатих ракет Х-101/555 з Саратовської області28 вересня, 01:02 • 15898 перегляди
У Києві лунають вибухи: ППО працює по ворожих дронах 28 вересня, 01:39 • 23358 перегляди
Київ під масованою атакою дронів та ракет: що відомо03:02 • 17391 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 34901 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 126552 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 52192 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 62638 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 63596 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Іван Федоров
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 17153 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 75562 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 39490 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 44562 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 46459 перегляди
Актуальне
«Калібр» (сімейство ракет)
Х-101
Ту-95
Ту-160
МіГ-31

Ворожа атака на Київ: 4 загиблих, 13 постраждалих, пошкоджені житлові будинки й дитсадок

Київ • УНН

 • 430 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Київ загинули 4 особи, серед них 12-річна дівчинка, та постраждали 13 людей. Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок та Інститут кардіології.

Ворожа атака на Київ: 4 загиблих, 13 постраждалих, пошкоджені житлові будинки й дитсадок

Під час нічної атаки росіяни вдарили по кількох районах столиці. У Солом’янському районі загинула 12-річна дівчинка та ще троє людей в різних локаціях. Постраждав Інститут кардіології, зруйновано та пошкоджено житлові будинки, дитячий садок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомили КМДА, мер Києва Віталій Кличко та ДСНС України, пише УНН.

Деталі

Вночі росіяни вкотре обстріляли столицю. Зокрема під атакою опинилися житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Соломʼянському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах.

В Соломʼянському районі влучання прийшлося у п’ятиповерховий будинок: з під завалів деблоковано тіло 12-річної дівчинки, врятовано трьох осіб, одна людина травмована. Пошкоджено також будівлю Інституту кардіології, де загинули двоє людей

- повідомляє ДСНС.

За даними мера Києва, Віталія Кличко, який посилається на актуальний звіт медиків:

  • у столиці 13 постраждалих внаслідок атаки ворога та троє загиблих;
    • четверо постраждалих зараз перебувають в лікарнях. 8 отримують допомогу амбулаторно;
      • одній жінці медики надали допомогу на місці.

        Раніше ДСНС оголошував наступну інформацію:

        В Голосіївському районі як вказано сталось влучання в одноповерховий приватний житловий будинок. Сталось часткове руйнування даху та стіни будівлі. На щастя, обійшлось без пожежі. В Дарницькому районі внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячого навчального закладу. 

        Близбко 9-ї години ранку стало відомо про 4-х загиблих, внаслідок атаки рф по Києву. 

        Нагадаємо

        УНН писав, що у ніч проти 28 вересня Київ зазнав нової атаки з боку рф.

        Станом на 5:45 ранку відомо про 2 постраждалих у Солом’янському та Святошинському районах. У Святошинському районі уламки впали на відкриту місцевість і двоповерхову нежитлову забудову. Також зафіксовано падіння уламків БпЛА на двоповерхову нежитлову будівлю.

        У Дніпровському районі зафіксоване падіння уламків на дах багатоповерхівки, а в Дарницькому - на територію приватної садиби. 

        Ігор Тележніков

        Війна в УкраїніКиїв
        Київська міська державна адміністрація
        Державна служба України з надзвичайних ситуацій
        Віталій Кличко
        Київ