Вражеская атака на Киев: 4 погибших, 13 пострадавших, повреждены жилые дома и детсад

$41.490.00
48.710.00
ukenru
07:36 • 426 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
06:00 • 9266 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 40063 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 61381 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 75551 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 126543 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 53955 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 46150 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 40077 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 27998 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярные новости
Селена Гомес и Бенни Бланко поженились в Санта-Барбаре: кто из звезд был на свадьбеPhoto27 сентября, 23:41 • 12692 просмотра
В Киевской области работает ПВО: большинство целей летит в направлении столицы28 сентября, 00:37 • 13249 просмотра
Россия осуществила пуски крылатых ракет Х-101/555 из Саратовской области28 сентября, 01:02 • 15898 просмотра
В Киеве раздаются взрывы: ПВО работает по вражеским дронам28 сентября, 01:39 • 23358 просмотра
Киев под массированной атакой дронов и ракет: что известно03:02 • 17391 просмотра
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 34896 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 126543 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 52187 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 62634 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 63593 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Иван Федоров
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Запорожье
Соединённые Штаты
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 17149 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 75553 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 39487 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 44559 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 46456 просмотра
Актуальное
«Калибр» (семейство ракет)
Х-101
Ту-95
Ту-160
МиГ-31

Вражеская атака на Киев: 4 погибших, 13 пострадавших, повреждены жилые дома и детсад

Киев • УНН

 • 424 просмотра

В результате ночной атаки на Киев погибли 4 человека, среди них 12-летняя девочка, и пострадали 13 человек. Повреждены жилые дома, детский сад и Институт кардиологии.

Вражеская атака на Киев: 4 погибших, 13 пострадавших, повреждены жилые дома и детсад

Во время ночной атаки россияне ударили по нескольким районам столицы. В Соломенском районе погибла 12-летняя девочка и еще три человека в разных локациях. Пострадал Институт кардиологии, разрушены и повреждены жилые дома, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили КГГА, мэр Киева Виталий Кличко и ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Ночью россияне в очередной раз обстреляли столицу. В частности, под атакой оказались жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах.

В Соломенском районе попадание пришлось в пятиэтажный дом: из-под завалов деблокировано тело 12-летней девочки, спасены три человека, один человек травмирован. Повреждено также здание Института кардиологии, где погибли два человека

- сообщает ГСЧС.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, который ссылается на актуальный отчет медиков:

  • в столице 13 пострадавших в результате атаки врага и трое погибших;
    • четверо пострадавших сейчас находятся в больницах. 8 получают помощь амбулаторно;
      • одной женщине медики оказали помощь на месте.

        Ранее ГСЧС объявлял следующую информацию:

        В Голосеевском районе, как указано, произошло попадание в одноэтажный частный жилой дом. Произошло частичное разрушение крыши и стены здания. К счастью, обошлось без пожара. В Дарницком районе в результате обстрела повреждено здание детского учебного заведения. 

        Около 9 часов утра стало известно о 4-х погибших в результате атаки РФ по Киеву. 

        Напомним

        УНН писал, что в ночь на 28 сентября Киев подвергся новой атаке со стороны РФ.

        По состоянию на 5:45 утра известно о 2 пострадавших в Соломенском и Святошинском районах. В Святошинском районе обломки упали на открытую местность и двухэтажную нежилую застройку. Также зафиксировано падение обломков БПЛА на двухэтажное нежилое здание.

        В Днепровском районе зафиксировано падение обломков на крышу многоэтажки, а в Дарницком - на территорию частной усадьбы. 

        Игорь Тележников

        Война в УкраинеКиев
        Киевская городская государственная администрация
        Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
        Виталий Кличко
        Киев