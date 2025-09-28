Вражеская атака на Киев: 4 погибших, 13 пострадавших, повреждены жилые дома и детсад
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Киев погибли 4 человека, среди них 12-летняя девочка, и пострадали 13 человек. Повреждены жилые дома, детский сад и Институт кардиологии.
Во время ночной атаки россияне ударили по нескольким районам столицы. В Соломенском районе погибла 12-летняя девочка и еще три человека в разных локациях. Пострадал Институт кардиологии, разрушены и повреждены жилые дома, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщили КГГА, мэр Киева Виталий Кличко и ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Ночью россияне в очередной раз обстреляли столицу. В частности, под атакой оказались жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах.
В Соломенском районе попадание пришлось в пятиэтажный дом: из-под завалов деблокировано тело 12-летней девочки, спасены три человека, один человек травмирован. Повреждено также здание Института кардиологии, где погибли два человека
По данным мэра Киева Виталия Кличко, который ссылается на актуальный отчет медиков:
- в столице 13 пострадавших в результате атаки врага и трое погибших;
- четверо пострадавших сейчас находятся в больницах. 8 получают помощь амбулаторно;
- одной женщине медики оказали помощь на месте.
Ранее ГСЧС объявлял следующую информацию:
В Голосеевском районе, как указано, произошло попадание в одноэтажный частный жилой дом. Произошло частичное разрушение крыши и стены здания. К счастью, обошлось без пожара. В Дарницком районе в результате обстрела повреждено здание детского учебного заведения.
Около 9 часов утра стало известно о 4-х погибших в результате атаки РФ по Киеву.
Напомним
УНН писал, что в ночь на 28 сентября Киев подвергся новой атаке со стороны РФ.
По состоянию на 5:45 утра известно о 2 пострадавших в Соломенском и Святошинском районах. В Святошинском районе обломки упали на открытую местность и двухэтажную нежилую застройку. Также зафиксировано падение обломков БПЛА на двухэтажное нежилое здание.
В Днепровском районе зафиксировано падение обломков на крышу многоэтажки, а в Дарницком - на территорию частной усадьбы.