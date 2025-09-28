Стали відомі кількість жертв нічної атаки ворога по Києву та деталі руйнувань
Київ • УНН
У ніч на 28 вересня внаслідок атаки російських окупантів у Києві загинуло четверо людей, серед них 12-річна дівчинка. Зафіксовано пошкодження у чотирьох районах столиці, включаючи житлові будинки та цивільну інфраструктуру.
У ніч на 28 вересня, внаслідок атаки російських окупантів загинули люди. за даними ОВА, на одній з локацій виявлено ще одну жертву. Загалом наслідки російського удару зафіксовано у 4-х районах столиці України, передає УНН.
Деталі
За оперативною інформацією, на одній з локацій виявлено тіло загиблого. Разом наразі відомо про 4 жертви російської атаки.
У своєму попередньому звіті Ткаченко повідомляв про трьох загиблих. Зокрема російські удари призвели до загибелі 12-річної дівчинки.
За даними ОВА, станом на 9 годину ранку, 28 вересня, понад 15 локацій з пошкодженнями.
Є влучання дронів в багатоповерхові житлові будинки, зокрема в Соломʼянському районі.
У Національній поліції підвели деякі, відомі на зараз, підсумки наслідків ворожої атаки у ніч на 28 вересня.
- зафіксовано влучання у житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах. Солом’янський район
Солом’янський район. Повідомлялося про влучання у п’ятиповерхівку.
На жаль, деблоковано тіло 12-річної дівчинки. Врятовано 3 людей, 1 травмований.
Наразі відомо, що внаслідок влучання у будівлю Інституту кардіології загинули 2 людини.
Голосіївський район. У звіті поліції вказувалося про пошкодження приватного будинку: часткове руйнування даху та стіни, без пожежі.
Святошинський район. Падіння уламків на відкриту територію. Дніпровський район Загоряння двох припаркованих автомобілів, пожежу ліквідовано. Без постраждалих.
Дарницький район. Пошкоджено будівлю дитячого навчального закладу. Усі оперативні служби працюють на місцях. Інформація про потерпілих уточнюється.
Нагадаємо
УНН передавав офіційні дані щодо наслідків атаки ворогу на Київ станом на ранок, 28 вересня: постраждали шестеро людей, п’ятьох із них госпіталізували. Також відомо про падіння уламків на житлові будинки.
Внаслідок ворожої атаки на житловий будинок у Солом’янському районі Києва загинула жінка.