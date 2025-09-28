Пошкоджено будівлю медзакладу та дитсадка внаслідок атаки по Києву - Кличко
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на столицю шестеро людей постраждали, п'ятьох госпіталізували. Уламки впали на житлові будинки, дитячий садок та спричинили пожежі.
Внаслідок нічної атаки на столицю постраждали шестеро людей, п’ятьох із них госпіталізували. Також відомо про падіння уламків на житлові будинки. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Деталі
За оновленою інформацією, у Солом’янському районі сталася пожежа в нежитловій забудові. Крім того, там зафіксовано загоряння на одному з поверхів державного медзакладу, де, попередньо, можуть бути постраждалі.
У Дарницькому районі уламки впали на територію дитячого садка.
У Святошинському районі - на двір житлового будинку, де загорілися кілька автомобілів. Пожежу вдалося оперативно загасити.
Нагадаємо
У ніч проти 28 вересня росія здійснила масовану атаку по Україні з застосуванням БпЛА. Окрім цього, близько 6 ранку були відмічені пуски крилатих ракет Х-101/555 з Саратовської області.
