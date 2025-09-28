Пошкоджено будівлю медзакладу та дитсадка внаслідок атаки по Києву - Кличко

$41.490.00
48.710.00
ukenru
Ексклюзив
06:00 • 1004 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 33706 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 59350 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 73395 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 124068 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 53355 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 45528 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 39888 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 27874 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 61591 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярнi новини
Селена Гомес та Бенні Бланко одружилися в Санта-Барбарі: хто з зірок був на весілліPhoto27 вересня, 23:41 • 10352 перегляди
На Київщині працює ППО: більшість цілей летить у напрямку столиці00:37 • 11719 перегляди
Росія здійснила пуски крилатих ракет Х-101/555 з Саратовської області01:02 • 14436 перегляди
У Києві лунають вибухи: ППО працює по ворожих дронах 01:39 • 20602 перегляди
Київ під масованою атакою дронів та ракет: що відомо03:02 • 15582 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 33605 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 124069 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 51181 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 61592 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 62700 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Іван Федоров
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Польща
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 16530 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 73397 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 39036 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 44103 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 46030 перегляди
Актуальне
«Калібр» (сімейство ракет)
MIM-104 Patriot
Х-101
Ту-95
Ту-160

Пошкоджено будівлю медзакладу та дитсадка внаслідок атаки по Києву - Кличко

Київ • УНН

 • 1556 перегляди

Внаслідок нічної атаки на столицю шестеро людей постраждали, п'ятьох госпіталізували. Уламки впали на житлові будинки, дитячий садок та спричинили пожежі.

Пошкоджено будівлю медзакладу та дитсадка внаслідок атаки по Києву - Кличко
Зруйнований будинок на Борщагівці

Внаслідок нічної атаки на столицю постраждали шестеро людей, п’ятьох із них госпіталізували. Також відомо про падіння уламків на житлові будинки. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

За оновленою інформацією, у Солом’янському районі сталася пожежа в нежитловій забудові. Крім того, там зафіксовано загоряння на одному з поверхів державного медзакладу, де, попередньо, можуть бути постраждалі.  

У Дарницькому районі уламки впали на територію дитячого садка.

У Святошинському районі - на двір житлового будинку, де загорілися кілька автомобілів. Пожежу вдалося оперативно загасити.

Нагадаємо

У ніч проти 28 вересня росія здійснила масовану атаку по Україні з застосуванням БпЛА. Окрім цього, близько 6 ранку були відмічені пуски крилатих ракет Х-101/555 з Саратовської області. 

Київ під масованою атакою дронів та ракет: що відомо28.09.25, 06:02 • 15616 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в УкраїніКиїв
Х-101
Віталій Кличко
Київ