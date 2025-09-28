Повреждено здание медучреждения и детсада в результате атаки по Киеву - Кличко
Киев • УНН
В результате ночной атаки на столицу шесть человек пострадали, пятерых госпитализировали. Обломки упали на жилые дома, детский сад и вызвали пожары.
В результате ночной атаки на столицу пострадали шесть человек, пятеро из них госпитализированы. Также известно о падении обломков на жилые дома. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Подробности
По обновленной информации, в Соломенском районе произошел пожар в нежилой застройке. Кроме того, там зафиксировано возгорание на одном из этажей государственного медучреждения, где, предварительно, могут быть пострадавшие.
В Дарницком районе обломки упали на территорию детского сада.
В Святошинском районе - во двор жилого дома, где загорелись несколько автомобилей. Пожар удалось оперативно потушить.
Напомним
В ночь на 28 сентября россия совершила массированную атаку по Украине с применением БпЛА. Кроме этого, около 6 утра были отмечены пуски крылатых ракет Х-101/555 из Саратовской области.
