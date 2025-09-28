Повреждено здание медучреждения и детсада в результате атаки по Киеву - Кличко

$41.490.00
27 сентября, 16:24 • 32454 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 58311 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 72887 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 123427 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 53136 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 45406 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 39824 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 27840 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 61345 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 62479 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Селена Гомес и Бенни Бланко поженились в Санта-Барбаре: кто из звезд был на свадьбеPhoto27 сентября, 23:41 • 9416 просмотра
В Киевской области работает ПВО: большинство целей летит в направлении столицы00:37 • 11315 просмотра
Россия осуществила пуски крылатых ракет Х-101/555 из Саратовской области01:02 • 14020 просмотра
В Киеве раздаются взрывы: ПВО работает по вражеским дронам01:39 • 19690 просмотра
Киев под массированной атакой дронов и ракет: что известно03:02 • 15056 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 33303 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 123427 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 50939 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 61345 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 62479 просмотра
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 16409 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 72887 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 38940 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 44003 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 45943 просмотра
Повреждено здание медучреждения и детсада в результате атаки по Киеву - Кличко

Киев • УНН

 • 1236 просмотра

В результате ночной атаки на столицу шесть человек пострадали, пятерых госпитализировали. Обломки упали на жилые дома, детский сад и вызвали пожары.

Повреждено здание медучреждения и детсада в результате атаки по Киеву - Кличко
Разрушенный дом на Борщаговке

В результате ночной атаки на столицу пострадали шесть человек, пятеро из них госпитализированы. Также известно о падении обломков на жилые дома. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Подробности

По обновленной информации, в Соломенском районе произошел пожар в нежилой застройке. Кроме того, там зафиксировано возгорание на одном из этажей государственного медучреждения, где, предварительно, могут быть пострадавшие.  

В Дарницком районе обломки упали на территорию детского сада.

В Святошинском районе - во двор жилого дома, где загорелись несколько автомобилей. Пожар удалось оперативно потушить.

Напомним

В ночь на 28 сентября россия совершила массированную атаку по Украине с применением БпЛА. Кроме этого, около 6 утра были отмечены пуски крылатых ракет Х-101/555 из Саратовской области. 

Киев под массированной атакой дронов и ракет: что известно28.09.25, 06:02 • 15162 просмотра

Вероника Марченко

ОбществоВойна в УкраинеКиев
Х-101
Виталий Кличко
Киев