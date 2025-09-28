Росія здійснила пуски крилатих ракет Х-101/555 з Саратовської області
Київ • УНН
В ніч проти 28 вересня Росія здійснила пуски крилатих ракет Х-101/555 з Саратовської області. Очікується підліт ракет до кордонів України близько 5-6 ранку, сили ППО готові до відбиття атаки.
У ніч проти 28 вересня з Саратовської області росія здійснила пуски крилатих ракет Х-101/555. Повітряні сили попереджають про можливий підліт до кордонів України на світанку. Про це пише УНН із посиланням на моніторингові канали.
Попередньо, відбулися пуски ракет Х-101/555 з стратавіа (Ту-95/160). Ракети очікуємо біля кордонів України: ~05:00
За попередніми даними, ракети були випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 та Ту-160. Очікуваний час підльоту - близько 5-6 ранку. Сили ППО перебувають у готовності, українців закликають перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.
Нагадаємо
Раніше у ПС зазначали, що на Київщині працює ППО по ворожим дронам. Для столиці була оголошена підвищена небезпека, більшість цілей тримали курс на Київ.