На Київщині працює ППО: більшість цілей летить у напрямку столиці
Київ • УНН
У Київській області працює ППО по ворожих дронах, мешканців закликають залишатися в укриттях. Раніше Повітряні сили попереджали про загрозу БпЛА для Києва.
На Київщині працює ППО по ворожим дронам. Мешканців просять не нехтувати безпекою. Про це пише УНН із посиланням на обласну військову адміністрацію.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку
Раніше у Повітряних силах зазначали про загроза БпЛА та підвищену загрозу для Києва.
Нагадаємо
У ніч проти 28 вересня на Хмельниччині пролунали вибухи. Напередодні по всій країні була оголошена масштабна тривога через зліт Міг-31К.
Окрім цього, російські війська вночі завдали щонайменше чотири удари по Запоріжжю, пошкоджено АЗС та приватний будинок.