В Киевской области работает ПВО: большинство целей летит в направлении столицы

$41.490.00
48.710.00
ukenru
27 сентября, 16:24 • 14550 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 25105 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 61996 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 110408 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 46885 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 42626 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 38240 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 27050 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 56591 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 57942 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярные новости
Мужчина попал в "электрическую ловушку" в Киеве: его вызволяли спасателиPhoto27 сентября, 15:22 • 3378 просмотра
Провоевал всего три дня: украинские военные взяли в плен белорусаVideo27 сентября, 16:46 • 11473 просмотра
Угрожает не только россии и Китаю: Лавров заявил, что НАТО пытается взять в военное кольцо всю Евразию27 сентября, 16:59 • 3162 просмотра
Прекратите нас преследовать: Орбан обратился к Зеленскому на фоне появления венгерских дронов в небе Украины27 сентября, 17:14 • 3048 просмотра
Запорожская АЭС без света четвертый день: россия проложила 200 км линий для захвата станции - Сибига27 сентября, 17:46 • 4224 просмотра
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 27942 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 110408 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 46582 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 56591 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 57942 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Рафаэль Гросси
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Польша
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 14088 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 61996 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 37077 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 42203 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 44289 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ту-95
Ту-160
МиГ-31
СВИФТ

В Киевской области работает ПВО: большинство целей летит в направлении столицы

Киев • УНН

 • 326 просмотра

В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам, жителей призывают оставаться в укрытиях. Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе БпЛА для Киева.

В Киевской области работает ПВО: большинство целей летит в направлении столицы

В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам. Жителей просят не пренебрегать безопасностью. Об этом пишет УНН со ссылкой на областную военную администрацию.

В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности

- говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах отмечали угрозу БПЛА и повышенную угрозу для Киева.

Напомним

В ночь на 28 сентября в Хмельницкой области прогремели взрывы. Накануне по всей стране была объявлена масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К.

Кроме этого, российские войска ночью нанесли по меньшей мере четыре удара по Запорожью, повреждены АЗС и частный дом.

Вероника Марченко

Война в УкраинеКиев
Хмельницкая область
Киевская область
Запорожье
Киев