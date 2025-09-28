В Киевской области работает ПВО: большинство целей летит в направлении столицы
Киев • УНН
В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам, жителей призывают оставаться в укрытиях. Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе БпЛА для Киева.
В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам. Жителей просят не пренебрегать безопасностью. Об этом пишет УНН со ссылкой на областную военную администрацию.
В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности
Ранее в Воздушных силах отмечали угрозу БПЛА и повышенную угрозу для Киева.
Напомним
В ночь на 28 сентября в Хмельницкой области прогремели взрывы. Накануне по всей стране была объявлена масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К.
Кроме этого, российские войска ночью нанесли по меньшей мере четыре удара по Запорожью, повреждены АЗС и частный дом.