Россия осуществила пуски крылатых ракет Х-101/555 из Саратовской области
Киев • УНН
В ночь на 28 сентября Россия осуществила пуски крылатых ракет Х-101/555 из Саратовской области. Ожидается подлет ракет к границам Украины около 5-6 утра, силы ПВО готовы к отражению атаки.
В ночь на 28 сентября из Саратовской области Россия осуществила пуски крылатых ракет Х-101/555. Воздушные силы предупреждают о возможном подлете к границам Украины на рассвете. Об этом пишет УНН со ссылкой на мониторинговые каналы.
Предварительно, произошли пуски ракет Х-101/555 со стратавиа (Ту-95/160). Ракеты ожидаем у границ Украины: ~05:00
По предварительным данным, ракеты были выпущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Ожидаемое время подлета - около 5-6 утра. Силы ПВО находятся в готовности, украинцев призывают находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.
Напомним
Ранее в ВС отмечали, что в Киевской области работает ПВО по вражеским дронам. Для столицы была объявлена повышенная опасность, большинство целей держали курс на Киев.