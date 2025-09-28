Відомо про двох загиблих, серед яких 12-річна дівчина, внаслідок атаки у Солом’янському районі столиці - МВА
Внаслідок ворожої атаки на житловий будинок у Солом’янському районі столиці загинула жінка. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.
Пізніше Ткаченко уточнив, що на місці деблокували ще одне тіло жіночої статі, попередньо - 12-річна дівчинка.
Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки на Київ постраждали шестеро людей, п’ятьох із них госпіталізували. Також у місті зафіксовано пожежі та руйнування у кількох районах.