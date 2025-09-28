Известно о двух погибших, среди которых 12-летняя девочка, в результате атаки в Соломенском районе столицы - ГВА
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на жилой дом в Соломенском районе столицы погибла женщина. Об этом сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.
Позже Ткаченко уточнил, что на месте деблокировали еще одно тело женского пола, предварительно - 12-летняя девочка.
Напомним
Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки на Киев пострадали шесть человек, пятерых из них госпитализировали. Также в городе зафиксированы пожары и разрушения в нескольких районах.