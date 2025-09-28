Стало известно количество жертв ночной атаки врага по Киеву и детали разрушений

В ночь на 28 сентября в результате атаки российских оккупантов погибли люди. По данным ОВА, на одной из локаций обнаружена еще одна жертва. В общей сложности последствия российского удара зафиксированы в 4-х районах столицы Украины, передает УНН.

Детали

По оперативной информации, на одной из локаций обнаружено тело погибшего. Всего сейчас известно о 4 жертвах российской атаки. - сообщил Тимур Ткаченко, руководитель Киевской городской военной администрации.

В своем предыдущем отчете Ткаченко сообщал о трех погибших. В частности, российские удары привели к гибели 12-летней девочки.

По данным ОВА, по состоянию на 9 часов утра 28 сентября, более 15 локаций с повреждениями.

Есть попадания дронов в многоэтажные жилые дома, в частности в Соломенском районе. - информировал ранее Ткаченко.

В Национальной полиции подвели некоторые, известные на данный момент, итоги последствий вражеской атаки в ночь на 28 сентября.

зафиксированы попадания в жилые дома и гражданскую инфраструктуру в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах. Соломенский район

Соломенский район. Сообщалось о попадании в пятиэтажку.

К сожалению, деблокировано тело 12-летней девочки. Спасено 3 человека, 1 травмирован. - информируют в полиции.

Сейчас известно, что в результате попадания в здание Института кардиологии погибли 2 человека.

Голосеевский район. В отчете полиции указывалось о повреждении частного дома: частичное разрушение крыши и стены, без пожара.

Святошинский район. Падение обломков на открытую территорию. Днепровский район. Загорание двух припаркованных автомобилей, пожар ликвидирован. Без пострадавших.

Дарницкий район. Повреждено здание детского учебного заведения. Все оперативные службы работают на местах. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним

УНН передавал официальные данные о последствиях атаки врага на Киев по состоянию на утро 28 сентября: пострадали шесть человек, пятеро из них госпитализированы. Также известно о падении обломков на жилые дома.

В результате вражеской атаки на жилой дом в Соломенском районе Киева погибла женщина.