Чехія заборонила в’їзд російським дипломатам, які не мають акредитації

У вівторок, 20 вересня, чеський уряд ухвалив рішення про заборону в’їзду російських дипломатів і власників службових паспортів, які не мають національної акредитації. Прj це повідомив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський у соцмережі Х, пише УНН.

За моєю пропозицією уряд сьогодні заборонив в'їзд до Чеської Республіки російським дипломатам та власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації Чеської Республіки. Цей захід стосується міжнародних аеропортів - йдеться у повідомленні.

Ліпавський зауважив, що на такий крок йдуть через збільшення кількості диверсій.

Диверсійні операції почастішали, і ми не ризикуватимемо агентами під дипломатичним прикриттям. Ми подаємо приклад іншим країнам, і я продовжуватиму прагнути до максимально послідовних заходів на рівні всієї Шенгенської зони. Ми будемо захищати Чеську Республіку - написав він.

Як раніше писав УНН Сотні анонімних TikTok-акаунтів поширюють проросійські наративи та підтримують радикальні партії перед виборами в Чехії 3-4 жовтня. Чеська влада бореться з мережею, яка намагається втрутитися у вибори на користь антисистемних партій.

