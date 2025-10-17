ФБР фиксирует всплеск российской агентурной активности в США

$41.640.12
48.520.01
ukenru
19:15 • 7480 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
18:40 • 11978 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
18:26 • 11565 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17:56 • 12690 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17:29 • 13812 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
16:16 • 15012 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
17 октября, 14:20 • 17907 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
17 октября, 13:38 • 19963 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
17 октября, 12:25 • 13618 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
17 октября, 11:59 • 16630 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2м/с
74%
753мм
Популярные новости
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 25871 просмотра
В США умер украинский поэт и литературовед Юрий ТарнавскийPhoto17 октября, 11:04 • 3530 просмотра
Отбивали атаку дронов на оккупированный Крым: в ВМС уточнили, что российская ПВО сбила собственный Су-30СМ17 октября, 11:12 • 13618 просмотра
Суд продлил Шабунину меру пресечения17 октября, 11:14 • 3266 просмотра
В центре Киева мужчины в штатском «упаковали» других гражданских мужчин: в Нацполиции отреагировалиVideo17:11 • 6216 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 56333 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 82499 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 110428 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 77143 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 101623 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Зеленская
50 Cent
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема20:07 • 1190 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 25871 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 55306 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 103220 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 79508 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Социальная сеть
Хранитель
Financial Times
Северный поток

ФБР фиксирует всплеск российской агентурной активности в США

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Количество расследований в США в отношении лиц, работавших в интересах России, увеличилось на 33%. Мишенями становятся государственные учреждения, оборонные компании и объекты критической инфраструктуры.

ФБР фиксирует всплеск российской агентурной активности в США

Количество расследований в Соединенных Штатах Америки в отношении лиц, работавших в интересах России, увеличилось на 33%. Под ударом оказываются государственные учреждения, оборонные компании и объекты критической инфраструктуры. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Детали

По данным американских правоохранителей, количество дел против лиц, действовавших в интересах РФ, выросло на 33%.

Это сигнал не только об оживлении шпионской активности Москвы, но и о системной угрозе национальной безопасности США, так как мишенями становятся правительственные институты, оборонные подрядчики и критическая инфраструктура

- говорится в сообщении.

Отмечается, что российские структуры комбинируют классическую агентуру с кибератаками и операциями влияния, создавая опасное пересечение шпионажа, саботажа и дезинформации.

Каждая утечка данных или взлом подрывает обороноспособность и доверие к институтам, а параллельные "месседжевые кампании" закрепляют нужные Кремлю нарративы внутри США. Стратегическая цель Кремля - распылить ресурсы США и навязать режим постоянного реагирования. Под прикрытием дипломатии, бизнеса и сети подставных медиа, РФ пытается расшатать внутреннюю стабильность

- сообщает Центр противодействия дезинформации.

По данным ЦПД, в ответ США вынуждены усиливать координацию между ФБР, АНБ и Пентагоном, ведь шпионская активность Москвы все чаще пересекает границы между разведкой, экономическим давлением и политической дестабилизацией.

Напомним

Правительства стран ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока в ответ на всплеск диверсий, часто возглавляемых шпионами под дипломатическим прикрытием.

Британская МИ6 будет вербовать шпионов в россии через сеть даркнет - СМИ19.09.25, 08:41 • 2900 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Дипломатка
Пентагон
Соединённые Штаты