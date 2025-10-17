ФБР фиксирует всплеск российской агентурной активности в США
Киев • УНН
Количество расследований в Соединенных Штатах Америки в отношении лиц, работавших в интересах России, увеличилось на 33%. Под ударом оказываются государственные учреждения, оборонные компании и объекты критической инфраструктуры. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.
Детали
По данным американских правоохранителей, количество дел против лиц, действовавших в интересах РФ, выросло на 33%.
Это сигнал не только об оживлении шпионской активности Москвы, но и о системной угрозе национальной безопасности США, так как мишенями становятся правительственные институты, оборонные подрядчики и критическая инфраструктура
Отмечается, что российские структуры комбинируют классическую агентуру с кибератаками и операциями влияния, создавая опасное пересечение шпионажа, саботажа и дезинформации.
Каждая утечка данных или взлом подрывает обороноспособность и доверие к институтам, а параллельные "месседжевые кампании" закрепляют нужные Кремлю нарративы внутри США. Стратегическая цель Кремля - распылить ресурсы США и навязать режим постоянного реагирования. Под прикрытием дипломатии, бизнеса и сети подставных медиа, РФ пытается расшатать внутреннюю стабильность
По данным ЦПД, в ответ США вынуждены усиливать координацию между ФБР, АНБ и Пентагоном, ведь шпионская активность Москвы все чаще пересекает границы между разведкой, экономическим давлением и политической дестабилизацией.
Напомним
Правительства стран ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока в ответ на всплеск диверсий, часто возглавляемых шпионами под дипломатическим прикрытием.
